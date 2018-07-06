Döviz kuru arttı, Yunan adalarına rağbet azaldı

Türklerin son yıllardaki tatil tercihlerinin başında yer alan Yunan adaları, döviz kurundaki artış nedeniyle eski ilgiyi görmüyor. Türklerin adalarda en değerli müşteri olduğunu vurgulayan Kuşadası TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, "Döviz kurlarındaki hızlı çıkış Yunan adalarındaki fiyat cazibesini azalttı. Fiyatlardaki artış, insanların tasarruf yapmasına neden oldu" dedi. Tur operatörü Deniz Uyanmaz ise "Genel yolcularda yüzde 50'ye varan azalmalar oldu. En önemli neden Euro'nun Türk Lirası karşısındaki yükselmesi" diye konuştu.

Yunan adalarının 'düşük fiyat- yüksek kalite' ile pazarlanması, özellikle komşu ülke konumundaki Türkiye'de etkili olmuş, adalarda Türk turist akını yaşanmıştı. Ancak bu yıl, geçen yıllara oranla adalara giden Türk turist sayısı yarı yarıya azaldı. Tur operatörleri bunun nedenini döviz kurlarındaki artışa bağladı.



Yunan adalarına geçişlerin en yoğun yaşandığı yerlerden birisi durumundaki Sakız Adası da bu durgunluktan etkilendi. Adadaki tek Türk tur operatörü olan Deniz Uyanmaz, "Genel yolcularda yüzde 50'ye varan azalmalar oldu. En önemli neden Euro'nun Türk Lirası karşısındaki yükselmesi. Bunun dışında seçimler ve siyasi atmosferin de etkilediğini düşünüyorum. Bunlar, sadece Sakız Adası'nda değil diğer Yunan adalarında da etkili oldu. Yunan adalarına geçen Türk vatandaşları da harcamalarını kısıyorlar. Daha uygun fiyatlı otellere gidiyorlar. 'Nasıl ekonomik bir tatil yaparız' diye bu seçenekleri değerlendiriyorlar. Ekonomik alışveriş yapmaya çalışıyorlar" dedi.

'Türkler hala en değerli müşteri'

Kuşadası'nda Samos Adası'na feribot işletmeciliği yapan aynı zamanda da Kuşadası TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı olan Gökhan Aydın ise "Vatandaşlarımızın geçişlerinin azalmasında doğrudan etkili olan döviz kurlarındaki hızlı çıkış. Dövizdeki artış, Yunan adalarındaki fiyat cazibesini azalttı. Öncelikli bir sebep olarak bunu görüyoruz. Bunun dışında yakın adalara kolay geçiş için yine kapı vizesi uygulaması başlamıştı. Daha önceki yıllarda bu nisan başı başladı, bu sene geç başladı. Bunun yanında seçim öncesi ciddi bir durgunluk vardı. Seçim öncesi durgunlukta insanlar tatillerini öteledi. Sadece yurt dışı değil yurt içi seyahatlerde de bu oldu. Ancak bizim için bu yıl Yunan adalarına geçişlerin azalmasındaki en önemli etki, ekonomik. Yunan adalarında normal bir yemek yediğiniz zaman 15 Euro yani 60 TL veriyordunuz şimdi bu rakamlar 90 TL'ye kadar çıktı. Bu da önemli bir etken, azaltıcı etken olduğunu düşünüyorum. Bir de insanlarımızın harcama isteği biraz düştü. Yurt içinde de fiyat artışı var. Aileler harcama istekleri azaldığı zaman ilk tasarruf olarak bizim sektörü tercih ediyor. Önce tatillerini kısıyorlar" dedi.



Gökhan Aydın, "Ulaşım araçları çalışıyor. Türk müşterilerin değeri Yunan adalarında çok arttı. Tatil dönemlerinde özellikle yakın adaların ekonomisine çok katkıda bulunuyor Türkler. Türklerin kişi başı harcamaları Avrupalılar'dan daha yüksek. Bu yönde olumsuzluk gözlemlemedik" dedi.

'20 yıldır böyle bayram görmedim'



Türklerin en çok tercih ettiği Midilli Adası'na Ayvalık'tan yolcu taşımacılığı yapan feribot işletmecisi Eşref Jale, "Türklerin Yunan adalarına gitmeyi bırakmalarında en önemli etki Euro'nun yükselmesi ve seçim. Seçim sonrasında hızlı bir artma yok yavaş yavaş bir artma var şu anda. Sefer sayılarımız aynı ancak yolcularda düşme var, yüzde 45 düşüş var geçen senelere göre. Son bayram bizim için 20 yılda yaşadığımı en kötü bayramdı. Sadece benim değil tüm tur operatörlerinin durumu aynı" dedi.