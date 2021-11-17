Dolar, 10,46 TL'yi aştı

Döviz kurları yüksek seyrini korumaya devam ederken, dolar yeni bir rekor kırdı.

Dolar/TL dün 10,44 seviyesiyle rekor kırdıktan sonra bu sabah güne 10,42 seviyesinden başladı. Daha sonra yükselişini devam ettiren dolar 11,4610 seviyesiyle rekor kırdı. Dolar tarihi zirvesini görmesinin ardından 10,35 seviyesine geri çekildi. Dolar dün kapanışta ise 10,31 seviyesindeydi.

Euro ise 11,75 liradan güne açılış yaparken, dün 11,86'yla tarihi zirvesini görmüştü. Euro dün günü 11,68 lira seviyesinden kapatmıştı.

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