Döviz kurları güne nasıl başladı?

Döviz kurları güne yatay hareketle başladı.
Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde 13,60 lirayı aşan dolar, günü 13,58 liradan tamamlamıştı. Bugün ise güne 13,62 liradan başladı.
Euro ise 15,30 liradan güne açılış yaparken, dün kapanışta 15,28 liraydı.
Fed dün aldığı faiz kararı sonucunda beklentiler dahilinde faizleri 0-0,25 arasında sabit bırakırken, Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri mart ayında artırmaya niyetli olduklarını ifade etit.
Anlık döviz kurları için tıklayın
TIKLAYIN: Fed, faiz kararını açıkladı