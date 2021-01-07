Döviz hesapları 235 milyar doları geçerek tarihi zirvesine çıktı

Doların 7.25 TL’ye gerilemesine rağmen vatandaşların dövize ilgisi devam ediyor. Bireysel banka hesaplarındaki döviz tutarı 31 Aralık haftasında 1.9 milyar dolar arttı. Aynı hafta içinde ticari döviz hesapları ise 1 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 31 Aralık 2020 haftasında bireylerin dolar mevduatı 158 milyon dolar artışla 76.5 milyar dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı 546 milyon dolar artışla 34.6 milyar dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 1 milyar 129 milyon dolar artışla 35.9 milyar dolara yükseldi.

Toplamda bankalardaki toplam döviz hesaplarının büyüklüğü 864 milyon dolar daha artarak 235 milyar doların üzerine çıktı. Bu, bugüne kadar görülen en yüksek döviz mevduatı tutarı…

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