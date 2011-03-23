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Ekonomi

DÖVİZ GERİLEDİ   İSTANBUL (A.A)

23 Mart 2011 20:18

-DÖVİZ GERİLEDİ    İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,78 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.339,01 puan düşerek 63.719,64 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,06 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 184,08 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.154,93 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,78 değer yitirdi.   -DOLAR GERİLEDİ-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5590 liradan alınan dolar 1,5620 liradan, 2,2010 liradan alınan avro 2,2060 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5700 lira olan dolar güne 1,5680 liradan, 2,2280 lira olan avro 2,2220 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5540 lira, en yüksek 1,5570 lira, satışta en düşük 1,5600 lira, en yüksek 1,5630 lira seviyesinde işlem görüyor.

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