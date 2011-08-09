-DÖVİZ DÜŞÜŞE GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan dövizde, sabah saatlerindeki yüksek açılışların ardından hızlı düşüşler gerçekleşiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 1,7700 liradan alınıp 1,7770 liradan satılıyor. Alışta 2,5150 lira olan avronun satış fiyatı 2,5280 lira seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın, taraflı işlemlerde borç verme faiz oranının ABD doları için yüzde 5,5'ten yüzde 4,5'e, avro için yüzde 6,5'ten yüzde 5,5'e düşürüldüğü yönündeki açıklamasının ardından dövizde fiyatlar gerilemeye başladı. Sabah açılışla birlikte İstanbul serbest piyasada 2,5450 lirayı aşarak Türk Lirası karşısındaki tüm zamanların rekorunu yenileyen avro 2,5230 liraya, 10 Mart 2009 tarihinden bu yana ilk kez 1,7900 liraya çıkan dolar da 1,7700 liraya kadar geriledi. Dün 1,7540 liradan kapanan dolar 1,7880 liradan, 2,4850 liradan kapanan avro da 2,5450 liradan güne başlamış, daha sonra dolar 1,7900 lirayı geçmiş, avro da 2,5500 liranın hemen altındaki seviyelere kadar yükselmişti. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları da alışta en düşük 1,7640 lira, en yüksek 1,7700 lira, satışta en düşük 1,7740 lira, en yüksek 1,7820 lira seviyesinde gerçekleşiyor.