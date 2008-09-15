‘Döviz daha da değerlenebilir’

Petrolde ve borsada sert düşüş!

Borsanın kara günü

Lehman, piyasaları kötü sarstı

Lehman Brothers battı

A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflas başvurusunda bulunmasının ardından Türkiye'de piyasalara yönelik alınacakönlemlerin kur üzerinde yukarı yönlü baskı yapabileceğini söyledi.Salar, yaptığı açıklamada, Lehman Brothers'ın iflasının genel bir iradeyi göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, artık ABD hükümetinin zor durumda olan her kurumu kurtarmayacağının ortaya çıktığını, piyasaların bu mesajı alması gerektiğini söyledi.ABD'deki sıkıntının temelinde finansal piyasalarda alınan aşırı riskler olduğunu ifade eden Salar, kaldıraçlı işlemlerinin de artmasıyla ucunun nereye varacağı tahmin edilemeyen sonuçlar ortaya çıkabildiğini anlattı.Lehman Brothers'ın arkasından gelecek başka kurumlar var ise Türkiye'yi asıl bunların etkileyeceğinin altını çizen Salar, içeride alınabilecek önlemlerin kur üzerinde yukarı yönlü baskı yapabileceğini söyledi.Salar, Lehman ve diğer şirketlerinin batışının, buralarda yatırımı bulunanların, diğer taraflardaki yatırımlarını likidite etmelerine yol açabileceğini belirterek, bunun da likidite sorunu yaratabileceğini kaydetti.Türkiye'de yabancı yatırımcıların son dönemde dövize yönelik taleplerindeki artışa dikkati çeken Salar, bunun devamının görülebileceğini, özellikle Lehman Brothers'ın iflasının da kurlarda yukarı yönlü harekete neden olduğunu söyledi.Borsa tarafında da satışlar yaşandığını, bunun bir miktar daha devam edebileceğini kaydeden Salar, "Henüz dibi gördüğümüzü düşünmüyorum ancak, bu seviyelerde orta vadelerde fırsat açılabilir" yorumunu yaptı.Türkiye piyasalarında bu saatten sonra dışarıdaki gelişmelerin belirleyici olacağını ifade eden Salar, birtakım risklerin de artık fiyatların içine girdiğini, önümüzdeki günlerde Lehman Brothers gibi gelişmelerin yeniden fiyatlanmayacağını anlattı."En kötüsü oldu zaten" diyen Salar, Lehman Brothers olayının Türk piyasalarına direkt etkisinin ise finansal sistemin güvenilirliğinin sorgulanması olacağını söyledi.Dışarıda yaşanan bütün bu gelişmelerin yanı sıra içerde de olumlu veri olmadığına dikkati çeken Salar, ikinci çeyrek büyüme rakamının moral bozucu geldiğini, işsizlik probleminin devam ettiğini hatırlattı.Merkez Bankasının faiz konusundaki kararının büyük önem taşıdığının altını çizen Salar, "Merkez bankası üzerinde siyasi telkin olmamalı. Alınacak karar çok şeyi sarsabilir. Çok hassas ve iyi yönetilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Ekonomiye konsantre olmak lazım” şeklinde konuştu.