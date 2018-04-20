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Ekonomi

"Döviz cambazı olduk"

Doların 3.76 lira olduğunu Ocak'ta alıma geçen vatandaşlar, döviz hesaplarını büyüttü

20 Nisan 2018 16:21

Doların 3.76 lira olduğunu Ocak'ta alıma geçen vatandaşlar, döviz hesaplarını büyüttü. Bu dönemde 90.8 milyar dolar olan yabancı para mevduatını Şubat ayında 92.2 milyar dolara çıkardı. Kurum 3.80'te dalgalandığı Mart başında ise bankadaki döviz hesapları gelen satışlarla 91.2 milyar dolara geriledi. 

Posta'da yer alan habere göre, Doların 3.90'ı aştığı Mart ayı sonunda ise döviz hesapları 88.6 milyar dolara düştü. ABD ve Rusya'nın Suriye restleşmesiyle 4.19'a fırlayan dolar, kâr satışlarını tetikledi. Merkez Bankası'nın son verilerine göre döviz hesapları 13 Nisan haftasında 87.6 milyar dolara indi. Bir başka deyişle düşükten dolar alan vatandaş, yüksekten satış yaparak 2.5 ayda ortalama 20 milyar kârı cebine koydu.

Vatandaş döviz satarken, doların 4.19'la rekor kırdığı haftada şirketlerin döviz toplamaya başladığı görüldü. Verilere göre şirketler 6-13 Nisan arasında. 1.3 milyar dolarlık döviz aldı. Böylelikle bankadak yabancı para hesaplarında 70.2 milyar dolar birikti. Bir önceki hafta bu rakam 68.9 milyar dolardı. Uzmanlar dolar daha çıkacak diye şirketler tedbir almış olabilir" diyor.  

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