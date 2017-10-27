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Döviz bürosunu 20 saniyede soydular

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta girdikleri bir döviz bürosundan 20 saniyede yaklaşık 70 bin lira çalan 4 şüpheliden 3'ü, parayı koydukları poşetten yola çıkılarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yakaladı

27 Ekim 2017 23:42

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta girdikleri bir döviz bürosundan 20 saniyede yaklaşık 70 bin lira çalan 4 şüpheliden 3\'ü, parayı koydukları poşetten yola çıkılarak Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yakaladı.
Olay, 3 gün önce Atatürk Bulvarı’nda meydana gledi. Diyarbakır’dan Muş’a geldikleri tespit edilen 4 kişi, kapalı olan bir döviz bürosunun soymak için bir süre keşif yaptı. Ortamın müsait olduğunu belirleyen şüphelilerden 3’ü çevreyi gözetlerken, diğer kişi ise tornavidayla kapısını kırdığı işyerine girdi. Yaklaşık 20 saniye içeride kalan şüpheli, 5 bin Euro, 4 bin 500 Dolar ve 23 bin TL’yi elindeki poşete koyup, çıktı.
Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Döviz bürosuyla çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin parayı koyduğu poşetin Diyarbakır’da bir giyim mağazasına ait olduğunu belirledi. Ekipler, Diyarbakır polisiyle irtibata geçti. Yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmayla şüphelilerden 3\'ü Diyarbakır ve Şanlıurfa\'da yakalandı. Muş’a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu. 
Şüphelilerin aynı yöntemle Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi\'nde de bir kuyumcuyu da soydukları belirlendi. Polis paraların büyük bir bölümüyle kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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