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Yaşam

Döverek öldürdükleri gencin cesedi, zeytinliklerde çıplak halde bulundu!

Muharrem Fındık'ın annesi ve biri engelli 2 kardeşini geçindirebilmek için bir gece kulübünün mutfağında çalıştığı belirlendi

03 Şubat 2017 20:25

Aydın’ın Nazilli İlçesi’ndeki dövülerek öldürüldükten sonra çıplak cesedi zeytinlikte bulunan 28 yaşındaki Muharrem Fındık cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 32 yaşındaki F.K., 26 yaşındaki İ.A. ve 36 yaşındaki F.Y., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularında, Fındık’ı kendilerine küfür ettiği için öldürdüklerini söyledi.

Cem Ulucan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, geçen çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alandan geçenler, çıplak halde yerde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gördü. Vatandaşlar haber verdiği mahalle muhtarı, durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada, dövülerek öldürülen kişinin, bir gece kulübünün mutfağında çalışan Muharrem Fındık olduğu belirlendi. Çapahasan Mahallesi’nde annesi ve biri engelli 2 kardeşini geçindirebilmek için gece kulübünde çalıştığı öğrenilen Fındık’ın öldürülmesiyle ilgili araştırmalar derinleştirildi, kentteki mobese ve işyerlerinin güvenlik kameraları görüntüleri incelendi.

Fındık’ın, çalıştığı işyerinin kapanmasının ardından yakında bulunan başka bir gazinoya girdiği tespit edildi. Sabah gazino çıkışı bir otomobile bindiği belirlendi. Polis, plakası ve rengi belirlenen otomobilin peşine düştü. Otomobili kullandığı belirlenen F.K. ile İ.A. ve F.Y. gözaltına alındı. Katil zanlılarının emniyetteki ifadelerinde, olay sırasında alkollü olduklarını, Fındık’ı, yanlarından geçerken kendilerine küfür etmesi üzerine araca bindirdiklerini, zeytinlik alanda dövdüklerini, öldüğünü anlayınca kıyafetlerini yakarak kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlılar tutuklandı.

 

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