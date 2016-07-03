Dövdükleri kişiyi Kurbağalıdere'ye attılar

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından dövülen genç adam yaklaşık 2.5 metreden Kurbalığıdere'ye atıldı. Ayak bileği kırılan 28 yaşındaki Emrah Canpolat itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Beyazkumlu Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaş durumundan 2 kişi arasında kavga çıktı. 28 yaşındaki Emrah Canpolat, henüz ismi öğrenilemeyen kişi tarafından dövülerek Kurbağalıdere'ye atıldı. Yaklaşık 2,5 metreden atılan Canpolat'ın sol ayak bileği kırıldı.





Dereden itfaiye çıkardı





Canpolat'ı derede görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Emrah Canpolat'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Canpolat daha sonra itfaiye erleri tarafından sedyeye alındı.



Sedyeye bağlanan ip ile Kurbağalıdere'den çıkarılan yaralı Emrah Canpolat, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

