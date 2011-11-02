-Dosya özel yetkili savcı Akkaş'a devredildi İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Hrant Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileriyle ilgili açılan soruşturma dosyasının, özel yetkili Cumhuriyet savcılarından Muammer Akkaş'a devredildiği öğrenildi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu'nun yürüttüğü 2010/192 numaralı soruşturma dosyasının, Çavuşoğlu'ndan alınarak, bir süre önce Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde göreve başlayan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'a devredildiği belirtildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), ''Dink'in yaşam hakkının ihlal edilmesi ve cinayet önleminin alınmaması nedeniyle kamu görevlilerinin açık sorumlulukları bulunduğu'' yönündeki 14 Aralık 2010 tarihli kararı, Türkiye'nin itirazda bulunmaması dolayısıyla kesinleşmiş ve Dink ailesinin avukatlarınca, cinayette ihmalleri olduğu iddiasıyla, dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da aralarında bulunduğu 30 kamu görevlisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine suç duyurusunda bulunulmuştu. AİHM kararı ve suç duyurusu gereğince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince 2010/192 numarasıyla, Dink cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin şüpheli ismi olmaksızın başlatılan soruşturma kapsamında, cinayette ihmal iddialarıyla ilgili bilgi ve belgeler değerlendiriliyor. Savcı Muammer Akkaş, bir süre önce kendi isteğiyle özel yetkileri alınarak görev yeri değiştirilen Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay'ın yürüttüğü 2007/972 numaralı Hrant Dink cinayeti soruşturmasını da devralmıştı. Akkaş, aynı zamanda sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.