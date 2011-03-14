-DOSYA MASRAFINI BANKADAN GERİ ALACAK ISPARTA (A.A) - 14.03.2011 - Isparta'da bankadan konut kredisi alan bir tüketici, Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile verdiği hukuk mücadelesinde haklı bulunarak, bankaya ödediği dosya masrafını geri alacak. Isparta Ticaret Sanayi İl Müdürü ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Halil Kızılşimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008 yılında bir bankadan 57 bin lira konut kredisi alan Ceylan Ertoy'un bankaya ödediği 1.710 lira dosya masrafını geri alma konusunda kendilerine başvurarak hukuki süreç başlattığını anlattı. Kızılşimşek, Ertoy'un dosyasında yaptıkları incelemede, bankanın 57 bin lira konut kredisi için tüketici Ertoy'dan 1.710 liralık dosya masrafı aldığını ancak banka ile tüketici arasında imzalanan sözleşmeye bakıldığında dosya masrafının haksız yere alındığının tespit edildiğini aktardı. Bankanın konut kredisi ile ilgili dosya masrafı alabilmesi için tüketici ile krediyi vermeden önce dosya masrafının net bir şekilde anlaşıldığı sözleşme imzalaması gerektiğini vurgulayan Kızılşimşek, şu bilgileri verdi: ''Banka yetkililerinin krediyi verirken ne kadar masraf olacağı konusunda tüketici ile müzakere etmesi ve dosya masrafını net bir şekilde gösteren sözleşme imzalaması gerekiyor. Bu dosyada banka krediyi verdikten üç gün sonra tüketici ile sözleşme imzalıyor. Oysa ki bu sözleşmenin krediyi vermeden bir gün önce imzalanması gerekiyor.'' Dosya üzerinde yaptıkları incelemenin ardından tüketicinin lehinde karar verdiklerini bildiren Kızılşimşek, ''haksız şart'' uygulaması yapıldığı gerekçesiyle bankanın dosya masrafını tüketiciye geri ödemesi konusunda karar verdiklerini kaydetti. Bankanın Tüketici Mahkemesi nezdinde Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin verdiği karara itiraz ettiğini dile getiren Kızılşimşek, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada da mahkeme heyetinin tüketiciyi haklı bulduğunu ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin verdiği kararı onayladığını bildirdi. Bunun üzerine bankanın Asliye Hukuk Mahkemesi kararına Yargıtay nezdinde itiraz ettiğini söyleyen Kızılşimşek, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin de dosyayı incelediğini ve hem Tüketici Sorunları Hakem Heyeti hem de Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı onayladığını ve dosya masrafının tüketiciye geri ödenmesi konusunda karar verdiğini kaydetti. Tüketici Ceylan Ertoy'un hukuk mücadelesinden zaferle çıktığını ifade eden Kızılşimşek, ''Ceylan Ertoy, komisyon ve dosya masrafı olarak kendisinden banka tarafından tahsil edilen 1710 lirayı almaya hak kazandı'' dedi. Kızılşimşek, bankadan kredi alan tüketicilerin bu tür emsal kararlara dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kendilerini haklı gördükleri konularda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmalarını önerdi. -BANKA, ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNDU Tüketici Ceylan Ertoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların dosya masrafları konusunda aldıkları paraların kanunen uygun olmadığını düşünerek, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğunu belirtti. Hakkını arama konusunda başlattığı hukuki mücadeleden zaferle çıkan tarafın kendisi olduğunu söyleyen Ertoy, ''Banka, 15 gün içinde parayı ödeme taahhüdünde bulundu. Ödemediği takdirde de icra yoluna başvurulacak. Bu tür kararlar emsal teşkil ediyor. Bankadan kredi alan ve kredisine karşılık dosya masrafı kesilen tüketicileri de dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum'' diye konuştu.