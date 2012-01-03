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Dünya

Dostluk Grubu Ahmedinejad'la görüştü TAHRAN (A.A) ? 03.01.2012

03 Ocak 2012 20:08

-Dostluk Grubu Ahmedinejad'la görüştü TAHRAN (A.A) – 03.01.2012 - Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Murat Yıldırım ve beraberindeki heyet, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde Ahmedinejad, konukları Türkçe ''Hoşgeldiniz'' diyerek karşıladı. Basının görüntü almasının ardından devam edilen görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi. Türkiye heyeti, Tahran'daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Meclis Başkanı Ali Laricani, İran-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Gaffuriferd, Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Uluslararası Konulardaki Müşaviri Hüseyin Şeyhülislami ile ayrı ayrı bir araya geldi. Yıldırım başkanlığındaki heyette, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanvekili Hüseyin Tanrıverdi, üyeler Zeyid Aslan, Mehmet Sarı, Harun Karaca ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Şahin ve Mazlumder Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Yiğit yer alıyor. Heyetin bugünkü temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

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