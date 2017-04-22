Dostları, Yüksel Arslan'ı anlattı: Ressamdan çok insanı ​araştıran bir düşünürdü

Paris'te 84 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Arslan'ın yakın dostları Demir Özlü, çocukluk arkadaşı Sezer Duru, sanat tarihçisi Murat Katoğlu, usta ressamı farklı yönleriyle anlattılar.

Arslan'ın "ressam kimliği yanında çağın çok yönlü sanatçılarından biri olduğunu" kaydeden dostları, kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirttiler.

Gazete Duvar'daki habere göre, Arslan'ın dostlarının açıklamaları şöyle:

Demir Özlü: Yüksel Arslan’ın bizi bırakıp gittiğini, kaybından birkaç saat sonra Stockholm’deki evimde duydum. 1954 yılından başlayarak Beyoğlu’ndaki Baylan pastahanesinde toplanan, yazarların, şairlerin, ressamların, oyuncuların, düşünürlerin, Fransa’da öğrenimini tamamlayıp gelen genç bilim adamlarının arkadaşlık grupları içinde en önde gelen dostlarımızdan biriydi.

Önce Ferit Paris’e gitti. Sonra Yüksel Arslan. Gene Beyoğlu’daki Maya Galerisi’nde açtığı resim sergisi büyük yankı yapmıştı. Önceden hiçbir güvence, maddi dayanak, destek aramadan sadece resmiyle uğraşmak amacındaydı. Çok çalışkandı; büyük bir edebiyat tutkunuydu. Stockholm’den Paris’e indiğim zamanlarda, Saint-Germain’deki Palette kahvesinde görüşürdük. O başarılı oldu. Derin bir tutkuyla benzersiz resimlerini yaptı.

Son defa 1988’de Paris’te Türkiye üzerine düzenlenmiş, demokrasiye ulaşmış Portekiz’in ilk cumhurbaşkanı seçilmiş olan Mareşal Costa Gomez’in onursal başkanı olduğu birkaç gün süren konferans bittikten sonra Saint Germain’de üç eski arkadaş buluştuk. Zaten 60’larda yuvamız oralardı. Kağıthanedeki üniversitede yapılan retrospektif sergisindeki Kafka, Walser portrelerini çok sevdim.

"Ressamdan çok insanı

araştıran bir düşünürdü"

Sezer Duru: Çok büyük bir kayıp… Türkiye’nin görsel sanatlar alanındaki en usta ismiydi. Benim için Yüksel, ressamdan çok, insanı araştıran bir düşünürdü. İnsanı toplumdaki yeri, cinsiyeti, sosyalizmi, komünizmi ve her yönüyle, kendi yaptığı boyalarla resmeden bir isimdi. 1967’deki Ankara sergisini pornografik diye damgaladılar, çok kırdılar onu. Daha sonraları “Retrospektif” sergisiyle geri döndü. Değerinin bilinmediğini düşünüyorum…

"Aynı zamanda müthiş bir okuyucuydu"

Murat Katoğlu: Yüksel çok değişik bir insandı. Tabi ki çok iyi bir ressam kimliğiyle biliniyordu fakat aynı zamanda müthiş bir okuyucuydu. Çağımızın bir rönesans sanatçısıydı, çok yönlüydü. O, orijinal tasvir dilini resme yansıtmıştır…