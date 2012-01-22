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Dostları Hrant için söyledi

Türkiye’nin önemli sesleri, dostları Hrant Dink’i 5’inci ölüm yıldönümünde şarkılarla andı.

22 Ocak 2012 02:00



 T24- Türkiye’nin önemli sesleri, dostları Hrant Dink’i 5’inci ölüm yıldönümünde şarkılarla andı. Ghetto’daki gecede verilen mesaj tekti: “Hepimiz Hrant’ız”





Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, 19 Ocak 2007’de  Agos gazetesinin önünde  vurularak öldürülen Hrant Dink, unutulmadı. Ölümünün 5’inci  yıldönümünde Ghetto’da  düzenlenen özel gecede,  dostları onun için çaldı,  onun için söyledi.


Konserde, Aylin Aslım, Cafe Aman İstanbul, Gripin, Jehan Barbur, Kardeş Türküler, Moğollar, Mor ve Ötesi, Redd, Rojin ve Şevval Sam birçok  dile ve kültüre ait şarkıları barış için seslendirdi.


Mesajlar da verildi gecede. Redd grubu, Hrant Dink’in  ölümünden hemen sonra besteledikleri şarkıyla, Mor ve Ötesi “Hepimiz Hrant’ız”; Gripin “Adalet için şarkı söylüyoruz” diyerek, Moğollar barış mesajları verip mahkemenin aldığı “Örgüt yoktur” kararını eleştirerek katıldı geceye.


Şevval Sam’ın dillendirdiği cümle de anlamlıydı: “İnsan olduğumuzu lütfen hatırlayalım.”
Mekanın hınca hınç dolduğu gecenin bilet satış geliri, Hrant Dink Vakfı’na bağışlandı.


 

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