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Dost kaldılar

Kendisini aldattığı için Tamer Karadağlı'dan boşanan Arzu Balkan özel hayatı ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2009 03:00

Kendisini aldattığı için Tamer Karadağlı'dan boşanan Arzu Balkan özel hayatı ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Arzu Balkan Akşam'a yaptığı açıklamalarda ayrıldığı eşi Tamer Karadağlı ile ilgili şöyle konuştu: "Evliliğimizi yere basan bir şekilde bitirdik ve bu ilişkiyi dostluğa çevirdik. Ben de, Tamer de hiçbir zaman o gerginliğin sürmesine izin vermedik çünkü o gerginlik sürseydi sadece bize değil, kızımıza da çok büyük zararı olacaktı. Biz bunu olabildiğince yumuşak geçirmeye çalıştık. Şimdi de aramız daha iyi, dostluğumuzu doya doya yaşıyoruz. Tamer eski dostum, çok şey paylaştık. Hala en güvendiğim insanlardan biri. Çok temiz bir kalbi var."

Karadağlı'nın kızı Zeyno ile de sık sık görüştüğünü söyleyen Balkan, "Yakın oturuyoruz ve rahat görüşebiliyorlar. Güzel bir baba-kız ilişkileri var. Zeyno bir yerini yaralayıp eve gelse 'Babam nerede' diye ağlıyor. Gerçekten beklediğimin üstünde bir baba modeli oldu." diye konuştu.

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