Dost besinler dişleri koruyor

Dişlerimizi birtakım doğal yöntemlerde de korumak mümkün. İşte dişleri korumaya yardımcı olan besinler:



Dişlerimizi doğal yöntemlerle korumaya yardımcı olan besinleri, Plusdent Diş Kliniği'nden Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı Akşam gazetesine şöyle anlattı:



1. Kereviz: Çiğnenirken ekstra salgınan tükürük çürükleri sebep olan bakterileri etkisiz kılar. Lifli ve sert yapısıyla dişetlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler.



2. Peynir: Şekerli gıda alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermeye yardımcı olur.



3. Yeşil çay: İçindeki katesin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olur, ağız kanserine karşı da etkilidir. Ağız kokusunu giderir.



4. Kivi: Vitamin C eksikliği dişetlerinizi hassaslaştırabilir, bakterilere karşı dirençsizleştirebilir. Kivi C vitamini takviyesi sağlar.



5. Yoğurt: İçindeki kalsiyum sayesinde, periodontal rahatsızlığı olan kişilerdeki diş kökleri iltihaplı cep sayısını azaltır.



6. Maydanoz: Ağız kokusunu önler.



7. Çilek: İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir. Diş etlerine de iyi gelir.



8. Kuruyemiş: Dişi kaplayarak bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturan doğal yağlar içerirler.



9. Elma: Kabukla yenilmesi dişlerin kuvvetlenmesini sağlarken, içerisindeki maddeler de dişleri temizler.



10. Balık: İçeriğindeki fosfor, kemik ve diş dokusunun temel maddelerindendir, dişleri sertleştirir. Haftada bir kez balık tüketilmelidir.

