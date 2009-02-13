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Sağlık

Dost besinler dişleri koruyor

Dişlerimizi birtakım doğal yöntemlerde de korumak mümkün. İşte dişleri korumaya yardımcı olan besinler:

13 Şubat 2009 02:00

Dişlerimizi birtakım doğal yöntemlerde de korumak mümkün. İşte dişleri korumaya yardımcı olan besinler:

Dişlerimizi doğal yöntemlerle korumaya yardımcı olan besinleri, Plusdent Diş Kliniği'nden Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı Akşam gazetesine şöyle anlattı:

1. Kereviz: Çiğnenirken ekstra salgınan tükürük çürükleri sebep olan bakterileri etkisiz kılar. Lifli ve sert yapısıyla dişetlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler.

2. Peynir: Şekerli gıda alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermeye yardımcı olur.

3. Yeşil çay: İçindeki katesin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olur, ağız kanserine karşı da etkilidir. Ağız kokusunu giderir.

4. Kivi: Vitamin C eksikliği dişetlerinizi hassaslaştırabilir, bakterilere karşı dirençsizleştirebilir. Kivi C vitamini takviyesi sağlar.

5. Yoğurt: İçindeki kalsiyum sayesinde, periodontal rahatsızlığı olan kişilerdeki diş kökleri iltihaplı cep sayısını azaltır.

6. Maydanoz: Ağız kokusunu önler.

7. Çilek: İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir. Diş etlerine de iyi gelir.

8. Kuruyemiş: Dişi kaplayarak bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturan doğal yağlar içerirler.

9. Elma: Kabukla yenilmesi dişlerin kuvvetlenmesini sağlarken, içerisindeki maddeler de dişleri temizler.

10. Balık: İçeriğindeki fosfor, kemik ve diş dokusunun temel maddelerindendir, dişleri sertleştirir. Haftada bir kez balık tüketilmelidir.

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