Dos Santos Dünya kupası yolcusu

T24 - Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre, gelecek ay Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak takımın 26 kişilik aday kadrosunu belirledi.





Aguirre'ın 16 Mayıs'ta Şili ile oynanacak hazırlık maçının ardından, Dünya Kupası'na katılacak 23 oyuncunun kesin listesini açıklaması bekleniyor.





26 kişilik aday kadroda, Avrupa'da top koşturan 10 oyuncu yer alıyor. Aralarında Galatasaraylı Giovanni Dos Santos'un da bulunduğu bu 10 oyuncu, Avrupa'da liglerin bitmesinden sonra milli takım kampına katılacak.





Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Güney Afrika, Fransa ve Uruguay ile mücadele edecek Meksika'nın 26 kişilik aday kadrosu şu oyunculardan oluşuyor:





Kaleciler: Guillermo Ochoa (America), Luis Michel (Chivas), Oscar Perez (Jaguares).





Savunma Oyuncuları: Rafael Marquez (Barcelona-İspanya), Carlos Salcido (PSV Eindhoven-Hollanda), Francisco Rodriguez (PSV Eindhoven-Hollanda), Hector Moreno (AZ Alkmaar-Hollanda), Ricardo Osorio (Stuttgart-Almanya), Efrain Juarez (Pumas), Paul Aguilar (Pachuca), Jonny Magallon (Chivas), Juan Carlos Valenzuela (America), Jorge Torres (Atlas).





Orta Saha Oyuncuları: Andres Guardado (Deportivo La Coruna-İspanya), Jonathan Dos Santos (Barcelona-İspanya), Gerardo Torrado (Cruz Azul), Israel Castro (Pumas), Pablo Barrera (Pumas), Adrian Aldrete (Morelia).





Forvetler: Carlos Vela (Arsenal-İngiltere), Giovani Dos Santos (Galatasaray), Guillermo Franco (West Ham-İngiltere), Alberto Medina (Chivas), Adolfo Bautista (Chivas), Cuauhtemoc Blanco (Veracruz), Javier Hernandez (Chivas).