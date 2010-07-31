Dörtyol'un 21 takdirli müdürü

T24 - BDP'lilerin Dörtyol'a geldiğini haber alan taşlı sopalı öfkeli kalabalığı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yavuzyolcu durdurdu.

BDP'lilerin önceki gün Dörtyol'a geldiği haberini alıp taş ve sopalarla sokağa inen öfkeli kalabalık, karşılarında İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yavuzyolcu'yu buldu. Akşam gazetesinde yer alana haberde, yüzlerce kişinin arasına giren Yavuzyolcu, kalabalığı yatıştırmak ve olayların daha fazla büyümesini engellemek için adeta çırpındı.





Saatlerce dil döktü, başardı

Mustafa Yavuzyolcu, bağırmaktan kısılmış sesiyle kızgın kalabalığa saatlerce dil döktü. Yavuzyolcu'nun, 'Ben, Türk bayrağı taşıyan kimseye gaz sıktırmam, cop vurdurmam. Gidin buradan' sözleri etkili oldu. Kendisine 'BDP'liler ilçeye girecek mi' diye soran öfkeli bir genci, ensesinden kavrayıp 'Hayır, hayır, hayır' diye bağırarak sakinleştiren Yavuzyolcu, kameralara yansıyan bu görüntülerle hafızalara kazındı. Emniyet Müdürü'nün çırpınışları sonuç verdi ve yolu trafiğe kapatan öfkeli grup, daha büyük olaylar yaşanmadan dağıldı. Evli ve üç kız babası olan Mustafa Yavuzyolcu'nun, 21 yıllık meslek yaşamı başarılarla dolu. Yavuzyolcu, 21 yılda 21 takdirname ve yüze yakın maaş taltifiyle ödüllendirildi.

PKK'lılar MHP'liden gasp etmiş

Dörtyol'da 4 polis memurunun şehit edildiği olayda kullanılan kamyonetin sahibi serbest bırakıldı. Kaymakam Hayri Sandıkçı, teröristlerce gasp edilen aracın sahibinin MHP'li Payas Belediye Meclis üyesi Bestami Kılıç'a ait olduğunu belirtti.





