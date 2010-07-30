-DÖRTYOL'DAKİ TERÖR SALDIRISI HATAY (A.A) - 30.07.2010 - Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerdeki ifadelerin Vali Mehmet Celalettin Lekesiz'e ait olmadığı, ''Huzura katkı sağlamaktan, sağduyudan uzak'' bu ifadelerin üzüntü ile karşılandığı bildirdi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, ''Vali'den tehditkar açıklama'', ''Lekesiz: BDP'nin ziyaret zamanlaması yanlış'', ''BDP heyetine izin yok'', ''Vali, BDP girmeyecek dedi; giremedi'', ''Kamu düzenini sağlayabilmemiz için bu gösteriye asla izin vermeyeceğiz'' şeklinde ifadeler kullanıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''İlimizin ve ülkemizin huzuruna katkı sağlamaktan, sağduyudan uzak olan bu ifadeler üzüntü ile karşılanmıştır. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen hain saldırının ardından valiliğimiz tarafından gerekli basın açıklamaları yapılmıştır. Bu açıklamaların tamamı, halkımızın doğru bilgiye ulaşması ve bilgi kirliliğinden dolayı çıkabilecek gerginliklerin önüne geçilmesi amacı taşımaktadır. Basın açıklamalarımızda belirtildiği gibi BDP Genel Başkanı ve beraberindeki heyet ile ilgili karar, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve ilgili diğer maddeleri gereğince tamamen bölgenin içerisinde bulunduğu şartlardan dolayı alınmış olup, tehditkar ifadeler içermemekte ve devlet nezaketine de dikkat edilmektedir.'' Açıklamada, ayrıca, geçmekte olunan hassas süreçte vatandaşların sağduyulu davranmaları, kışkırtıcı tavır ve yanlış bilgilere itibar etmemeleri ve her kesimin açıklamalarında dikkatli olmalarının fevkalade önemli olduğu kaydedildi.