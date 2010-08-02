-DÖRTYOL'DAKİ TERÖR SALDIRISI ADANA (A.A) - 02.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polisin şehit olmasının ardından, emniyet müdürlüğünün yakınında bulunan ve ''dur'' ihtarına uymadıkları için yakalanan 3 kişi ile gözaltına alınan Mehmet B'nin tabancayla yaralandığı, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Dörtyol ilçesinde 4 polisin şehit edildiği olayın ardından emniyet müdürlüğünün önündeki olaylar başladığı sırada gözaltına alınanlardan birinin de Şanlıurfalı çiftçi Mehmet B. olduğu belirtildi. Dörtyol'daki saldırının ardından gözaltına alınan, daha sonra ağır yaralı olarak Adana'ya sevk edilen Mehmet B'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin genel cerrahi servisinde sürdürüldüğü bildirildi. Erzin ilçesindeki kaplıcalara tatil için geldiğini söyleyen Mehmet B, ikisi akrabası 3 kişiyle bölgede 4 gün kaldıklarını, alışveriş yapmak için Dörtyol'a gittiklerini belirtti. Mehmet B, 63 ZM 134 plakalı otomobille gezerken silah sesi duyduklarını, ''dur'' ihtarını anlayamadığını kaydetti. Arabayı kendisinin kullandığını ifade eden Mehmet B, ''Sonradan anladım polislerin bizi durdurmaya çalıştığını, meğerse yanlış yöne girmişiz, Şanlıurfa plakalı olunca da polisler ateş açmış. Arabadaki arkadaşlarım bana 'dur' dedi. Ateş edilen yerden 300-400 metre uzaklıkta polis aracının yanında durdum'' dedi. Mehmet B, olay sırasında silah sesi duyunca paniğe kapıldığını, neler olduğuna anlam veremediklerini söyledi. Polisler tarafından durdurulduklarında terör saldırısını öğrendiğini ifade eden Mehmet B, şunları kaydetti: ''Dur ihtarına uymadık diye gözaltına alındık. Polis bizim aracı kullanarak emniyet müdürlüğünün bahçesine girdi. Araçtan inerken bahçede iki sivil bize ateş açtı. Bunlar polis mi vatandaş mı bilemiyorum. 'Teröristler' diye bağırıp ateş ettiler. Polise saldırıdan haberimiz bile yoktu. Zaten ben yaralanınca ambulansla hastaneye kaldırdılar, gerisini hatırlamıyorum. Dörtyol'da gözaltındaki akrabam ve arkadaşlarımı terörist sananlar emniyet müdürlüğüne yürümek istemiş.'' Vücudunun belden aşağısına 8 mermi isabet ettiğini öne süren Mehmet B, ''İyileşmek için dua ediyorum. Terörist değiliz. Ne işimiz var teröristlerle? Elimiz polise uzanmaz. Niye ateş açalım? Açmaya hakkımız yok'' diye konuştu. Mehmet B'nin refakatçisi olan ağabeyi Adem B, kardeşinin vurulduğunu çok daha sonra öğrendiklerini, böyle bir olay karşısında ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi. Devlete düşmanlıklarının asla olamayacağını ifade eden Adem B, ''Bizim çocukların önce terörist sanılıp vurulduğunu öğrenince adeta şok geçirdim. Mehmet'in orada vurulması bizleri daha da üzdü'' dedi. Ambulansla Adana'ya getirilen Mehmet B'nin bilinci yerinde olmadığı için hastane kayıtlarına 26 Temmuzda saat 23.15'te ''kimsesiz'' olarak geçirildiği bildirildi. Hatay Valiliğinin ve Dörtyol Kaymakamı Hayri Sandıkçı'nın açıklamalarında, yanlış anlaşılma sonucu gözaltına alınan 3 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtilmişti.