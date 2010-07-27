-DÖRTYOL'DAKİ SALDIRIDA GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST HATAY (A.A) - 27.07.2010 - Hatay Valiliği, Dörtyol ilçesindeki saldırının ardından terör örgütü mensuplarından yakalanan olmadığını, Emniyet Müdürlüğü binasına ateş açılmadığını ve olaydan sonra gözaltına alınan şahısların bahse konu olayla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşılarak serbest bırakıldığını bildirdi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada,vatandaşların olayların sonrasında gösterdiği tepkinin anlayışla karşılandığı belirtilerek şunlar kaydedildi: ''Ancak, birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu anda sağduyulu davranılması, güçlü bir dayanışma sergilenmesi ve bu dayanışmanın sürekliliği büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın soğukkanlılıklarını koruyarak kışkırtıcı tavır ve söylemlerden kaçınmaları, eksik ve yanlış bilgilere itibar etmemeleri fevkalade önemlidir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın, birlik ve beraberlik iklimini bozmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacaklarına olan inancımız tamdır.'' -TERÖRİSTLERİN TERK ETTİĞİ KAMYONET İDDİASI- Bu arada, Dörtyol ilçesinde 4 polis memuruna yönelik uzun namlulu silahlarla saldırıyı yapan teröristlerin kent merkezine yaklaşık 10 kilometrelik mesafede, Çağlalık köyü yakınlarında terk ettiği ileri sürülen kamyonetin bulunduğu ve içinde el bombası olduğu öğrenildi. Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, plakası sahte olduğu belirlenen aracın incelemeye alındığı, teröristlerin yakalanması amacıyla operasyonların kapsamlı olarak sürdürüldüğü kaydedildi.