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DÖRTYOL'DAKİ OLAYLARLA İLGİLİ 15 GÖZALTI HATAY (A.A)

27 Temmuz 2010 20:12

-DÖRTYOL'DAKİ OLAYLARLA İLGİLİ 15 GÖZALTI HATAY (A.A) - 27.07.2010 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Dörtyol ilçesinde, dün akşam 4 polisin şehit olmasının ardından bazı provokatörlerin devreye girmesiyle yaşanan olaylarla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Vali Lekesiz, ''İlçede dün gece PKK/Kongra-Gel terör örgütüne mensup saldırganlar tarafından gasbedilmiş araçla uzun namlulu silahlarla ateş açılmasıyla 4 polisin şehit olduğunu, üzüntü içerisinde bulunduklarını'' söyledi. Şer odakları ve hain emelleri olanların yüzyıllardır bir arada yaşayan milletin barış, birlik ve beraberliğini bozmaya gücü yetmeyeceğini ifade eden Lekesiz, vatandaşların bu konuda sağduyulu olması gerektiğini kaydetti. Dün gece İlçe Emniyet Müdürlüğünün önündeki olayların ardından ilçe genelinde de bazı olaylar çıktığını belirten Lekesiz, şöyle konuştu: ''Vatandaşlarımız sakin olsun. Güvenliği devletimiz sağlıyor. Polislerimize yönelik saldırıyla ilgili şu an için gözaltı yok. Vatandaşlarımız eksik ve yanlış bilgilere itibar etmesin, birlik ve beraberliğimizi bozacak yanlışlıkların içine girmesin. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde başlayan ve bugün de devam eden olaylarla ilgili vatandaşlarımızı sükunete davet ediyorum. Saldırıların ardından ilçede çıkan olaylarla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.'' Bölgede operasyonların sürdürüldüğünü söyleyen Vali Lekesiz, halkı serinkanlılığa davet etmek için siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcileriyle toplantı yapacaklarını kaydetti. Vatandaşların eylemlerinin zaman zaman devam ettiği, güvenlik güçlerinin olaylara müdahalede bulunduğu gözlendi.

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