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DÖRTYOL'DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR ADANA (A.A)

28 Temmuz 2010 16:28

-DÖRTYOL'DA YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR ADANA (A.A) - 28.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 4 polisin şehit edilmesi sonrası, önceki gece ve dün gerçekleşen olayların ardından bugün ilçede durumun sakin olduğu bildirildi. Dün, bazı gruplar arasında yaşanan gerginlik ve yapılan gösterilerin ardından, bugün ilçede günlük yaşam büyük ölçüde normale döndü. Hükümet Konağı ve belediye binası ile vatandaşların evlerine ve esnafın iş yerlerine Türk Bayrakları asıldığı görüldü. Bu arada, sokaklarda çevre kentlerden gelen takviye polis ekiplerinin devriye gezdiği ve kentin merkezi noktalarında çevik kuvvet ekiplerinin beklediği gözlendi. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, nalen bazı iş yerlerinin kapalı olduğunu belirterek şöyle devam etti: ''Ancak, Dörtyol halkını iyi tanırım. Bence tedirginliğe gerek yok. Bu işyerleri açılmalı. Dörtyol'un bugüne kadar aralarında sivillerin de bulunduğu 60 şehidi var. Ancak, hiçbir zaman böyle olaylar olmadı, halk her zaman sağduyusunu korumuştur. Ancak bu olayda polislerimize yapılan saldırının ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne de saldırı olduğu ve saldırganların yakalandığı şeklinde çıkan söylenti, olayların çıkmasına neden oldu. Gençler toplum psikolojisiyle hareket etti.''

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