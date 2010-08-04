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DÖRTYOL'DA TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ DÖRTYOL (A.A)

04 Ağustos 2010 18:09

-DÖRTYOL'DA TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ DÖRTYOL (A.A) - 04.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra çıkan olayları yönlendirdiği iddiasıyla bugün gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, 26 Temmuzda Dörtyol'da 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra vatandaşları tahrik ederek bazı iş yerlerini tahrip etmeye yönlendirdiği iddiasıyla bu sabah gözaltına alınan Hasan G. (22), Yusuf K. (26) ve Şerif D'nin (24) emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Söz konusu 3 kişinin tutuklanmasıyla olayla ilgili tutuklu sayısının 11'e yükseldiğini bildirildi.

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