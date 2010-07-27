T24 LogoT24 Logo
Gündem

DÖRTYOL'DA İŞ YERLERİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI DÖRTYOL (A.A)

27 Temmuz 2010 12:27

-DÖRTYOL'DA İŞ YERLERİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI DÖRTYOL (A.A) - 27.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki saldırıda 4 polis memurunun şehit olmasının ardından parti binalarının önünde güvenlik önlemi alındığı, ana caddedeki iş yerlerine Türk bayrakları asıldığı görüldü. Özerliçay Mahallesi TOKİ Konutları önünde görev devir-teslimi yapan polis aracına sahte plakalı kapalı kasa kamyonetten uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 4 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırının ardından önce İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde toplanan vatandaşlardan bazılarının gece BDP ilçe teşkilatı binasını tahrip etmesi ve çeşitli mahallelerdeki iş yerlerine yönelik saldırılarda bulunmasının ardından vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor.  CHP ilçe binasının önünde jandarma komando timi ile çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Camlarında kırıklar bulunan AK Parti ilçe binasının önünde polis ekiplerinin nöbet tuttuğu gözlendi. Ana caddedeki iş yerlerine Türk bayrakları asıldı. Eski sebze ve meyve halinde bulunan 6 kahvehanenin masa ve sandalyelerinin kırılıp yakıldığı görüldü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24