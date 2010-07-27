-DÖRTYOL'DA İŞ YERLERİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI DÖRTYOL (A.A) - 27.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki saldırıda 4 polis memurunun şehit olmasının ardından parti binalarının önünde güvenlik önlemi alındığı, ana caddedeki iş yerlerine Türk bayrakları asıldığı görüldü. Özerliçay Mahallesi TOKİ Konutları önünde görev devir-teslimi yapan polis aracına sahte plakalı kapalı kasa kamyonetten uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 4 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırının ardından önce İlçe Emniyet Müdürlüğünün önünde toplanan vatandaşlardan bazılarının gece BDP ilçe teşkilatı binasını tahrip etmesi ve çeşitli mahallelerdeki iş yerlerine yönelik saldırılarda bulunmasının ardından vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor. CHP ilçe binasının önünde jandarma komando timi ile çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Camlarında kırıklar bulunan AK Parti ilçe binasının önünde polis ekiplerinin nöbet tuttuğu gözlendi. Ana caddedeki iş yerlerine Türk bayrakları asıldı. Eski sebze ve meyve halinde bulunan 6 kahvehanenin masa ve sandalyelerinin kırılıp yakıldığı görüldü.