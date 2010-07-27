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DÖRTYOL'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR DÖRTYOL (A.A)

27 Temmuz 2010 14:48

-DÖRTYOL'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR DÖRTYOL (A.A) - 27.07.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet ekipleri biber gazı sıkarak müdahale etti. Dörtyol'daki minibüs garajlarında iki grup arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman birbirine taş atan gruptakilerin yanına giden Kaymakam Hayri Sandıkçı, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Gruplardan birinde bulunanlar, diğerlerinin uzaklaşmaması halinde bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi. Kaymakam Sandıkçı, BDP Hatay İl Başkanı Mehmet Nisan ile görüşerek gruptakilerin uzaklaştırılmasını istedi. Bunun üzerine gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri eşliğinde yürüyüşe geçti. Yaklaşık 300 metre yürüyen gruptakilerden bazıları terör örgütü elebaşı lehine Kürtçe slogan atınca diğer grup, polis ekiplerinin oluşturduğu barikatı aşarak slogan atanlara saldırmak istedi. Çevik kuvvet ekipleri, grupları biber gazı sıkarak dağıttı. Daha sonra BDP ilçe binasının bulunduğu sokakta toplanan grubu Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ile Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin sakinleştirmeye çalıştı.  İlçede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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