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DÖRTYOL'DA BİR PKK ÜYESİ TESLİM OLDU DÖRTYOL (A.A)

06 Ağustos 2010 16:21

-DÖRTYOL'DA BİR PKK ÜYESİ TESLİM OLDU DÖRTYOL (A.A) - 06.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir terör örgütü PKK üyesinin, 155 polis imdat hattını arayarak teslim olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Erzin ilçe Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattını arayan bir kişi, kendisinin terör örgütü PKK mensubu olduğunu belirterek, teslim olmak istediğini söyledi.  Bunun üzerine, güvenlik ekipleri, Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu beldesi yakınlarındaki buluşma yerine giderek, adı açıklanmayan terör örgütü mensubunu aldı. Hatay Emniyet Müdürlüğüne götürülen terör örgütü üyesinin sorgusuna başlandığı belirtildi. 

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