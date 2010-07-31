Dörtyol'da bir başka Şemdinli vakası mı yaşandı?

T24 -

MHP’li Kılıç buluşmayı doğruladı

‘Başkanın aracı' partiyi zora soktu

MHP inceleme için komisyon kurdu

'BDP nasıl gitmediyse MHP de bunu yapmalı'

İnegöl olaylarına ırkçılıktan dava

Nusaybin'de gergin saatler yaşandı

Umut Kitabevi bombalanması ve davasının süreci

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 4 polisin şehit edilmesiyle başlayan ve bölgeyi karıştıran olayların altından Şemdinli’de Umut Kitabevi’nin bombalanmasına benzer izler çıktı. Saldırıdan provokasyona kadar her adımda sivil giyimli üç şahsın etkinliği tespit edildi. Gözaltına alınan Ahmet Büyük isimli kişi de uzman çavuş çıktı. Saldırının yapıldığı Passat’ın sahibi MHP Belediye Başkanvekili ve PM Üyesi Bestami Kılıç’ın rehin alınmasıyla ilgili anlattıkları da çelişkili.Star gazetesinden Cevheri Güven'in haberine göre dlaylardan sonra Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimlerince hazırlanarak 2.Ordu Komutanlığı’na gönderilen rapordaki bilgilere star ulaştı. Raporda, “Olay günü Kozludere’deki Maden Ocağı’nda 14:00’de Isuzu kamyonetle Jandarma İstihbarat Şube’de çalışan biri astsubay iki uzman çavuş Bestami Kılıç’la buluştu. Kılıç buradan ayrılınca rehin alınarak Passat marka aracına el koyuldu” bilgisi yer aldı.Kılıç, “Saat 14:00 sıralarında Paşa Yaylası’ndaki evime doğru gidiyordum. Yolda askerlerle karşılaştım. Tanıdığım askerlerdi. Bir süre birbirimize hâl hatır sorduk. İlçeye dönerken rehin alındım. Beni serbest bıraktıklarında Yayla evine gelip kıyafetlerimi değiştirdikten sonra hemen ilçedeki Jandarma’ya giderek olayı anlattım” diye konuştu.MHP’lı Kılıç’ın Jandarma İstihbaratçılarla buluşmasından hemen sonra aracının gasp edilmesinin İstihbaratçıların fark ememesi şüphe çekti. Teröristlerin arkada iz bırakırcasına Kılıç’ı sağ bırakmaları ve nasıl kurtulduğu da henüz netleştirilemedi. Kılıç’ın serbest kalınca önce Jandarmaya gitmesi de dikkat çekerken telefon görüşmeleri de mercek altına alındı.4 polisin şehit olduğu saldırının bir saat ardından 19:30’da sivil kıyafetli üç şahsın bulunduğu 63 ZN 134 plakalı Renault Broadway marka araç, ters yöne girip hızla ilerlerken polisin dur ihtarına uymadı. Polis ateşi sonucunda araçtakilerden Mehmet Bozkurt yaralandı. Şahısların polisleri şehit eden kişiler olduğu dedikodusu hızla yayıldı. 5 bin kişi Emniyet binasının önünde toplandı.Akıllara Şemdinli’de yaşanan bombalama olayını getiren olay öncesi MHP’li Kılıç’la buluşan üç istihbarat personelinin görev emri olup olmadığı, buluşmanın gerçekleştirilme sebebi, görüşmenin içeriği, olay yerine sivil kıyafetle gidip gitmedikleri ve olay günü 14:30-19:30 nerede bulundukları cevap bekleyen sorular arasında. Üç istihbarat personelinin Bestami Kılıç’la görüşmeye gittiği ISUZU marka aracın plakası da araştırılıyor. Aracın Jandarmaya ait olması da ihtimaller arasında. Polisten teslim alındıktan sonra adeta sır olan Broadway marka araçtaki kimliği tespit edilen Mehmet Bozkurt ve diğer iki kişi hakkında da şüpheler sürüyor.MHP’li Bestami Kılıç’la görüşmeye gelen istihbarat personeli, eylemi gerçekleştirenler ve ters yöne girip polisin dur ihtarına uymayarak yakalanan kişilerin tamamı sivil ve üç kişi. Bu kişilerin aynı kişiler olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırının kapalı kasa bir kamyonetten yapıldığı bilgisi de şaşırtıcı bilgilerden. Önceki gün polis protesto eylemi yapan grup içinde kalabalığı yönlendiren birini tespit etti. Ahmet Büyük isimli şahıs, kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. Uzman Çavuş olduğu belirlenen Büyük, Jandarmaya teslim edilmesinin ardından serbest kaldı... Büyük, Bingöl 49. Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev yapıyor.Dörtyol’da 4 polisi şehit eden teröristlerin kullandığı aracın MHP’li Payas Belediye Başkanvekili Bestami Kılıç’a ait olduğu iddiası MHP’yi zor durumda bıraktı. Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, iddiaların yargı sürecinde ortaya çıkacağını belirterek, “Biraz sabırlı olmamız gerekiyor” dedi. MHP Hatay Milletvekili Turan Çirkin de kardeşi olan Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin’le ilgili iddiaları yanıtladı. Turan Çirkin, “Partimiz Hatay’da olayları yatıştırmaya ve vatandaşı teskin etmek için ellerinden gelen gayreti göstermektedir” dedi. Şefik Çirkin ise, Dörtyol’da derin bir provokasyon olduğunu belirterek, olayları durdurmaya çalıştıklarını söyledi.MHP, Hatay Dörtyol ve Bursa İnegöl’deki olayların ardından teşkilatların olaylara karışıp karışmadığını, provokatör kullanılıp kullanılmadığını belirlemek üzere komisyon kurdu. Komisyonlar bölgeye giderek inceleme yapacak ve rapor hazırlayacak. Hatay Dörtyol’daki olayları araştırmak üzere oluşturulan heyette, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Recai Yıldırım başkanlığında Turan Çirkin, Behiç Çelik ve Hasan Özdemir; Bursa İnegöl’deki olayları araştırmak üzere oluşturulan heyette de Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman başkanlığında Alim Işık, Balıkesir milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Beytullah Asil bulunuyor.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP’nin Dörtyol’a inceleme heyeti göndermesiyle ilgili olarak, “MHP’liler bence bugünlerde bunu yapmamalılar” dedi. TvNET televizyonuna konuşan Arınç, BDP’nin heyet göndermesini ‘yangına benzin dökmek olarak’ tanımladığını hatırlatarak, “BDP’lilerin girmesi tahrik olarak görülmüşken bir başka siyasi grubun ‘bak onlar giremedi ama biz girdik’ demeleri de karşı tarafı da harekete geçirebilir” dedi.BDP, İnegöl’deki olaylarda gözaltına alınan 53 kişi hakkında kamu davası açılarak, ‘ırkçılık’ suçundan yargılanması için suç duyurusunda bulundu. BDP Bursa İl Eş Başkanı Ayla Yıldırım, “Saldırganların büyük bir bölümünün bırakılmış olması ve tutukluların sadece kamu malına zarar vermek, gösteri yasasına muhalefet ve polise mukavemetten yargılanacak olmasını kabul etmiyoruz. Saldırganların işlediği suç ırkçılıktır. İnsanlık suçudur. Bu ağır suçtan dolayı yargılanmıyor olmaları, açıkça cesaretlendirilmeye ve olayların her yere yayılmasına hizmet etmektedir” dedi.Nusaybin’de İnegöl ve Dörtyol’da meydana gelen olayları protesto eden gruba polis müdahale etti. İzinsiz gösteri yapan grup, polis panzerlerine molotof kokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi. Nusaybin Şirin Sokak’ta bir araya gelen grup, protesto yürüyüşü düzenledi. Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar atan grup, daha sonra Çağ Caddesi’ni trafiğe kapatarak barikatlar kurdu. Yol üstündeki mobese kamerasına ve sağlık ocağına havai fişek ve taşlarla saldıran grup ardından panzerleri hedef aldı. Göstericiler, kendilerina tazyikli su sıkan panzere molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırdı.Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 tarihinde eski PKK hükümlüsü Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’ne yapılan bombalı saldırıda bir kişi ölürken, beş kişi yaralandı. Atılan bombayla ilgili astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve PKK itirafçısı Veysel Ateş "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemde bulunmak, adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüsetmek, suç işlemek için anlaşmak" suçlarından Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, 19 Haziran 2006 tarihinde sanıklara 39’ar yıl 10 ay 27’şer gün hapis cezası verdi.Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 16 Mayıs 2007’de eksik soruşturma gerekçesiyle bozduğu Şemdinli davasına, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Eylül 2007’deki dördüncü duruşmasında görevsizlik kararı verdi. Askeri mahkemeye gönderilen davanın ilk duruşması, 14 Aralık 2007 tarihinde yapılırken tutuklu astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Askeri mahkemede 22 Ocak 2010 tarihindeki son davada dosyayı sivil mahkemeye gönderirken, davaya bakacak olan Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi'nin, PKK itirafçısı sanığı "nitelikli kasten adam öldürmek"ten, iki astsubayı da "nitelikli kasten adam öldürmeye yardım etme ve azmettirme" suçlarından yargılayacağı belirtilmişti.