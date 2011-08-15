Dörtnala Fair Play





T24 - Fair Play'in en güzel örneği geçtiğimiz cuma akşamı İstanbul Velifendi Hipodromu’nda yaşandı. Yarışın favorisi Halis Karataş’ın atının kantarma kayışının koptuğunu gören Erhan Yavuz, kopan parçayı rakibine uzattı. Ve Karataş böylelikle yarışı sağ salim bitirdi.









Hürriyet'in haberine göre, 4 ve yukarı yaşlı 10 Arap atının katıldığı sezonun önemli yarışlarından Plevne Koşusu’nda zafer jokey Halis Karataş idaresindeki Gelibolu adlı safkanın oldu, ama asıl büyük alkışı alan ve bunu sonuna kadar hak eden isim başkaydı.





Yarışın son 1300 metresinde favori olan Gelibolu ve jokeyi Halis Karataş inanılmaz bir şanssızlık yaşadı. Safkanın kantarmasının sol tarafı koptu ve bir anda Karataş’ın sol eli boşaldı. Bu, o kadar tehlikeli bir durumdu ki, süratle koşan at kontrolsüz kaldığı için savrulabilir ya da düşebilirdi. Nitekim savruldu da... Gelibolu bir an savrulup bariyerlere vurdu ancak şans eseri düşmedi...





Yardım etti, yarışı dördüncü bitirdi





Bu sırada, kontrolsüz biçimde koşmaya devam eden Gelibolu’nun hemen sol dışında yer alan ve Eskişehirli adlı safkana binen jokey Erhan Yavuz, büyük bir fair play örneği gösterdi... Olayı fark eden Yavuz, hemen atını Gelibolu’ya yaklaştırıp, kopan kantarmanın parçasını alarak, tutması için rakibi Halis Karataş’a verdi. Böylelikle atın kontrolünü tekrar eline alan Halis Karataş da Gelibolu ile 2000 metre kum pistte 2.15,62’lik dereceyle rekor kırıp 120 bin lira ikramiyeli yarışta birinciliğe ulaştı. Eskişehirli ise dördüncü oldu.





Erhan Yavuz, büyük bir Fair Play örneği gösterirken, başta Halis Karataş olmak üzere hem meslektaşlarını ve safkanları olası bir kazadan kurtardı hem de favori Gelibolu’ya güvenen yarışseverlerin mağdur olmasını engelledi.





Yavuz’un uzattığı el çok şeyi kurtardı





Jokey ve atların imdadına yetişti. Gelibolu, rekor kırıp kazandı. Yarışsever mağdur olmadı. Halis Karataş ve diğer meslektaşları ile yarıştaki atların olası bir kazasını engelledi.

120 bin TL birincilik ikramiyeli yarışta en ciddi ve favori rakibinin koşuya devam etmesini sağladı.

Jokeyi Halis Karataş idaresindeki Gelibolu, Erhan Yavuz’un centilmenliği sayesinde rekor kırdı.

Yarışa favori olarak giren Gelibolu, birinciliğe ulaşınca yarışsever de mağdur olmadı.





jokey Halis Karataş’ın, Erhan Yavuz’a yarışın ardından teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı jokeyin menajerlerinden Mustafa Sav, Halis Karataş’ın büyük bir tehlike atlattığını belirterek, “Erhan, zor görülecek bir davranış sergiledi. Jokeyleri ve atları kurtardı” dedi.