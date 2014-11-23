Dortmundlu İlkay: Real Madrid beni istiyor

Borussia Dortmund’ın Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, “Real Madrid teklif yaptı ama kulübüm vermek istemedi. 2 sene daha sözleşmem vardı. Sakatlığım da planları bozdu. 14 ay oynayamadım. Şimdi bu süreyi başarılarla doldurmak istiyorum. Yurt dışı benim için her zaman bir hedef. Bir gün buradan ayrılırsam, İspanya veya İngiltere’de büyük takımlarda oynamak isterim” dedi.

TRT1 Stadyum programında yazarımız Hakan Ünsal ve Ersin Düzen’e konuşan İlkay şunları söyledi:

‘G.Saray’la büyüdüm’

“Galatasaray’ın 2000 yılında Avrupa’daki başarılarıyla büyüdüm. Onları takip ettim, sempatim vardı. Profesyonel olduktan sonra artık takip etmek daha zor oldu. Süper Lig’de İstanbul derbilerini takip ediyorum. Maçlar buradaki gibi değil, çok gergin geçiyor. En az 1 kırmızı kart oluyor. İnsanlar çok duygusal, seyirciler çok fanatik. Türkiye’de futbol oynamak çok zor.

Bayern ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde hocamız penaltıyı Reus’un atmasını istedi. Kimse topu almak istemedi. Ben de ‘tamam verin bana ben atayım bari’ dedim. Kariyerimin en önemli maçıydı ama kaybettik. Bu sezon da hedefimiz final oynamak.”

‘Türkiye’den beni kimse aramadı’

“Almanya’da doğup büyüdüm. İlk oynadığım milli takım Almanya U-18 oldu. O zaman 17 yaşımdaydım. Türk Milli Takımı’nın burada yetkilileri vardı ama kimse beni arayıp, sormadı. Türkiye’den beni ilk kez Almanya U-20’de oynadığım zaman aradılar.”