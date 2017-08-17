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Spor

Dortmund'dan Barcelona'ya Dembele transferi için gözdağı: Bir milimetre bile yaklaşmadılar

Katalan ekip, Neymar'ın boşluğunu Dembele ve Coutinho ile doldurmaya çalışıyor

17 Ağustos 2017 17:45

Barcelona Genel Menajeri Pep Segura, "Coutinho ve Dembele transferlerine artık yakınız. Barcelona forması giyeceklerini umuyorum" dedi. Dortmund CEO'su Watzke ise "Bir milimetre bile olsun yaklaşmadılar. Herhalde Real Madrid maçları takımını sersemlettiği için bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissetti" yanıtını verdi.

İspanya Süper Kupası'nda ezeli rakibi Real Madrid karşısında hem skor hem de oyun olarak hüsrana uğrayan Barcelona transfer için kolları sıvadı. Neymar'ın PSG'ye gidişi karşılığında kulübün kasasına 222 milyon Euro girmiş olması, Barcelona'nın talip olduğu futbolcular için kulüplerinin çok yüksek bedeller talep etmesine yol açıyor. Katalan ekibinin gündeminde Liverpool'dan Philippe Coutinho ve Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele var. Barcelona Genel Menajeri Pep Segura, TV3 kanalında bu transferler hakkındaki soruya "Takımı güçlendirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu yapmaya devam edeceğiz. Takıma yardımcı olmamız gerekekiyor. İkisinin de transferine yakınız. Şartlar konuşuluyor ve bunlar tamamlanana kadar daha fazlasını söyleyemeyiz. Ama ikisinin de Barcelona formasını giyeceklerini umuyorum" yanıtını verdi. Bu futbolcuların ikisi de alınırsa, daha önce Marlon Santos, Gerard Deulofeu, Nelson Semedo ve Paulinho'nun transferlerini bitirmiş olan Barcelona'nın bu yazki bonservis harcaması 300 milyon Euro'yu geçecek.

Segura'nın açıklamaları, Borussia Dortmund cephesinde şaşkınlıkla karşılandı. CEO Hans-Joachim Watzke Kicker Dergisi'ne, "Segura'nın sözleri benim için sürpriz. Dembele transferini bitirmek istiyor olabilirler. Ama bu arzularını gerçekleştirmeye bir milimetre olsun yaklaşmadılar. Segura'nın açıklamalarını izah edemiyorum. Aklıma gelen tek sebep Real Madrid maçları takımını çok sersemlettiği için böyle konuşmuş olabileceği" açıklamasını yaptı.

Kicker, Barcelona'nın Dortmund'a Dembele için yaptığı "85 milyon Euro + 20 milyon Euro bonuslar" teklifinin reddedilmesinin ardından iki kulüp arasında 9 gündür hiçbir temas olmadığını yazdı. 

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