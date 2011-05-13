-DORTMUND VE BAYERN MÜNİH OKAY'IN PEŞİNDE KÖLN (A.A) - 13.05.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Dormund ile Bayern Münih'in, Altay'da forma giyen genç futbolcu Okay Yokuşlu'yu takibe aldıklarını bildirildi. 1994 doğumlu olan uzun boylu futbolcunun Altay ile profesyonel anlaşma imzalaması ve 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymesinin ardından uluslararası transfer piyasasında geleceği parlak yetenekler arasında gösterildiği ifade edildi. Bayern Münih kulübüne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, kulübün futbolcu izleme menajerlerinden Wolfgang Dremmler, İzmir'e giderek futbolcuyu izledi ve yönetime olumlu rapor sundu. Kulüp yönetiminin de bonservis ücretinin yüksek olmaması durumunda futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ifade edildi. Bu sezon Bundesliga'da şampiyon olan Dortmund'un da genç futbolcuyu yakın takibe aldığı ve Almanya'da yapılan Avrupa 17 Yaş Altı Milli Şampiyonası elemelerinde futbolcuyu izlettirdiği öğrenildi. Öte yandan Okay'ın kendisini izlemeye gelen kulüp menajerlerinden haberi olduğu ve Avrupa'ya transfer olma konusuna da sıcak baktığı belirtildi.