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Medya

Dortmund, UNICEF, Toyota ve Forbes'ın Twitter hesapları hacklendi!

Hacklenen hesaplarda Erdoğan videosu paylaşıldı

15 Mart 2017 14:06

Almanya ve Hollanda ile yaşanan siyasi krizin ardından başta Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, UNICEF Amerika, Toyota İtalya ve Forbes olmak üzere dünya çapında pek çok kurum, marka ve örgütün Twitter hesapları hacklendi. Hesaplardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le krize yol açan 'One minute' diyaloğunun yaşandığı Davos Zirvesi'nin videosu paylaşıldı. Paylaşımın altına "Bu size ufak bir Osmanlı tokadı, 16 Nisan'da görüşmek üzere" notu yazıldı.

Hacklenen hesaplar kısa sürede geri alınırken, yapılan paylaşımlar sayfalardan kaldırıldı.

Bayern Münih'li yıldızın da hesabı hacklendi 

Bayern Münih'in İspanyol yıldızı Javi Martinez'in Twitter hesabı da yine aynı şekilde hacklenirken, 'Nazi Almanya, Nazi Hollanda' hashtaglari ile paylaşım yapıldı.

Hackleme işlemi nasıl yapıldı?

Hack saldırısı, Twitter Counter adlı üçüncü parti bir uygulama aracılığıyla yapıldı. Twitter Counter adlı istatistik hizmetini kullanan ve hesaplarına yetki veren kullanıcıların bu saldırıdan etkilenmemek için hesap ayarlarına giderek bu uygulamaya verdikleri yetkiyi kaldırmaları gerekiyor.

Hacklenen hesaplardan ekran görüntüleri şöyle:

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ToyotaDortmundUNICEFMartinezErdoğanhacklendiTwitter hesapları

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