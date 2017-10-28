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Spor

Dortmund Hannover 96'ya mağlup oldu

Borussia Dortmund 3 haftadır kazanamıyor

28 Ekim 2017 21:37

Bundesliga'nın 10. haftasında Hannover 96'ya konuk olan Borussia Dortmund sahadan 4-2 mağlup ayrıldı ve mağlubiyet serisi 3 haftaya çıktı.

Bundesliga'da sezona formda başlayan Borussia Dortmund son haftalarda yaptığı puan kayıplarını Hannover deplasmanında da sürdürdü.

HDI-Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi 20. dakikada Jonathas'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Konuk ekibin cevabı gecikmedi. Dortmund'un genç stoperi Dan Axel Zagadou 27. dakikada skoru eşitledi. 40. dakikada Ihlas Bebou sahneye çıktı ve Hannover soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıya Dortmund baskılı başladı. 52. dakikada Andriy Yarmolenko skoru yeniden eşitledi. Ancak konuk ekibin galibiyet şansı Zagadou'nun 59. dakikada gördüğü kırmızı kartla zora girdi. Hannover 60. dakikada Felix Klaus takımını tekrar öne geçirdi. Maçta gol perdesini kapatan isim Ihlas Bebou oldu. 86. dakikada gelen golden sonra karşılaşma 4-2 sona erdi.

Nuri Şahin ilk 11'de başladığı karşılaşmada 66. dakikada yerini Raphael Guerreiro'ya bıraktı.

Son 3 haftada 1 puan alabilen Dortmund 20 puanda kalırken, Hanover ise 18 puana yükselerek Avrupa kupaları potasına girdi.

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