Dortmund'da Koronavirüs etkisi: Son 10 yılda ikinci kez zarar ettiler

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund (BVB), 2020-2021 mali yılının ilk yarısında zarar ettiğini açıkladı. Kulüp, son 10 yıl içinde ikinci kez zarar etmiş oldu.

Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı olumsuz etkileyen Koronavirüs salgınından en çok etkilenen spor sektöründe maddi etkiler görülmeye devam ediyor. Birçok kulüp; giderlerini azaltmaya çalışırken, diğer yandan da zarar etmeye devam ediyor.

Sport Business’ta yer alan habere göre Almanya’nın köklü kulüplerinden Dortmund, 2020-2021 mali yılının ilk yarısında 26.3 milyon avro zarar ettiğini açıkladı. BVB, geçen yılın aynı döneminde ise üç milyon avro kâr açıklanmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz mali yılın ilk yarısında Dortmund’un 236.6 milyon avro olan konsolide geliri bu yıl 177.4 milyon avro düştü ve yaklaşık 60 milyon avro kayıp yaşandı.

Seyircisiz maçlar etkiledi

Signal Iduna Park’ta taraftarlarının yarattığı atmosferle oldukça bilinen bir kulüp olan Dortmund, normal şartlarda 81 bin seyirci kapasiteli stadyumunu büyük ölçüde dolduruyordu. Ancak müsabakaların büyük ölçüde seyircisiz oynandığı 2020/21 sezonu için mali yılın ilk yarısında maç günü gelirleri 22 milyon avrodan 600 bin avroya kadar düştü.

Stadyumda düzenlenen konferanslar, yemek hizmetleri ve diğer etkinliklerden gelen gelirlerin de kesintiye uğramasıyla birlikte bu aladaki gelirler 29.2 milyon avrodan 5.3 milyon avroya düştü. Ayrıca televizyon geliri de 113.1 milyon avrodan 98.7 milyon avroya geriledi.

Sponsorluk gelirleri arttı

Ancak tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Dortmund’un, reklam ve sponsorluk gelirleri 50.5 milyon avro 52.3 milyon avroya yükseldi. Ayrıca ufak bir düşüş yaşayan mağaza gelirleri de 20.5 milyon avro olarak açıklandı.

2020 Ağustos'ta 2019-2020 mali yılı için 43.9 milyon avro zarar açıklayan Dortmund, son 10 yılda ilk kez zarar ettiğini duyurmuştu.

Kadrosunda önemli genç oyuncular bulunan Borussia Dortmund, Bundesliga’da altıncı sırada ve lider Bayern Münih’in 16 puan gerisinde yer alıyor. Dortmund ligdeki son şampiyonluğunu 2011-2012 sezonunda kazanmıştı.