Dortmund-Bayern maçının ardından Bellingham: Şike yaptığı bilinen hakemden ne bekliyorsunuz ki?

Bundesliga'da 14. hafta Der Klassiker'e sahne oldu. Gol düellosuna sahne olan maçı kazanan Bayern Münih, Borussia Dortmund deplasmanında liderliğini korudu. İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, maçın hakemi olarak Felix Zwayer'in atanmasını sorguladı.

Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund’u 3-2 yendi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun son maçında 7 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Dortmund'da Jude Bellingham, hakem kararlarını eleştirdi.

Ne söyledi?

Maçın ardından konuşan Bellingham, "Pozisyon penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Bu tip birçok tartışmalı karar var maçta ama daha önce şikeye karışmış bir hakem, Almanya’nın en önemli maçına atanıyorsa, başka ne bekleyebilirsiniz ki?" ifadelerini kullandı.

Ne yaşanmıştı?

Maçın hakemi Felix Zwayer, 2005 yılındaki şike skandalına karışmıştı. 40 yaşındaki Zwayer, Almanya'daki şike skandalında 6 ay men cezası almıştı.