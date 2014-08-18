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Dünya
Deutsche Welle

Dörtlü Zirve'den uzlaşma çıkmadı

Ukrayna krizinin çözümü için Berlin'de düzenlenen toplantıda kayda değer ilerleme sağlanamadı.

18 Ağustos 2014 12:51

Ukrayna’nın doğu bölgesinde devam eden krizin çözümü için Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin dün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Krizin çözümünde esas alınacak bir yol haritasının belirlenmeye çalışıldığı zirvede, gece geç saatlere kadar süren toplantılara rağmen taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.

Görüşmelerin zorlu geçtiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, "İnanıyor ve umuyorum ki, belli noktalarda mesafe aldık" dedi.

Steinmeier görüşmelerde ateşkes koşulları, Rusya-Ukrayna sınırının daha iyi denetimi ve çatışma bölgesindeki sivillere yardım konularının ele alındığını söyledi.

Fransız diplomasi kaynakları da "çetin geçen görüşmelerde yol alındığını" bildirdi. Ancak mesafe kaydedilen noktaların hangileri olduğuna açıklık getirilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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