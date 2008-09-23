'Dörtlü final oynayacak kadromuz var'



Fenerbahçe Ülker'in milli basketbolcusu Mirsad Türkcan, kadrolarının çok kaliteli olduğunu ve Avrupa'da dörtlü final oynayabileceklerini söyledi.





Fenerbahçe Ülkerli basketbolcu Mirsad Türkcan, Avrupa Ligi'nde dörtlü finale ulaşacak kalitede bir kadroları olduğunu söyledi.



''www.euroleague.net'' adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan ve bu açıklamalarına Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde de yer verilen Mirsad, bu sezon Gordon Giricek gibi NBA'de başarılı olan bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını, geçen sezondan daha güçlü bir takım olduklarını kaydetti.





Solomon'un yerine İtalya'nın Air Avellino takımından iki oyuncu aldıklarını vurgulayan Mirsad, şunları kaydetti:



''Geçen yıl takımın önemli gücü Willie Solomon, NBA'e gitti ama onun yerini doldurduk. Air Avellino'dan iki oyuncu aldık. Aynı zamanda Gordan Giricek gibi NBA'de başarılı olan bir oyuncuyu kadromuza kattık. Bizim için büyük bir güç olacak. Tanjeviç ile konuştum. Geçen yıldan daha güçlü bir takım olduğumuzu, seviye atladığımızı söyledim. Bence dörtlü finale ulaşacak kalitede bir kadromuz var. Bunu başarabileceğimize inanıyorum.''



Mirsad Türkcan, takım arkadaşı Ömer Aşık'ın sakatlığına üzüldüğünü belirterek, ''Bu yıl ondan bir patlama bekliyordum ama sakatlandı. Gerçekten bu beni çok üzdü. Ömer Aşık son 10 yılda gördüğüm en iyi pivot. Genç oyunculara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yine iyi bir takım ruhu oluşturup başarılı olacağız'' diye konuştu.

