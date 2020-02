Dörtlü Final final öncesi basın toplantısı düzenlendi

Obradovic: \"Burada geçirdiğim her dakika keyifli\"

Gökhan HEBEPCİ - BELGRAD,(DHA)

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali\'nin finalinde yarın Stark Arena\'da Real Madrid takımını mağlup ederek kupayı kazanmak istediklerine vurgu yaptı.

Finalin oynanacağı Stark Arena\'da finale kalan iki takımın başantrenörü ve iki oyuncusu basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli takımın Sırp başantrenörü Obradovic, üst üste 3\'üncü kez finale yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, \"Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlara bakınca sağlıklı bir noktadayız. Geçen sezon ilk kez kazandık. Sonra aramızda şunu konuştuk, önemli 3 oyuncumuzu kaybetmemize rağmen yeni oyuncularla tekrar kazanmalıyız. Basketbol tarihinde çok ciddi bir ismi olan Real Madrid\'e karşı oynayacağız. Her şey yazın başlıyor aslında. Orada yaptığınız hazırlıklar ve planlar bizi buraya getiriyor. İstediğimiz noktaya geldiğimize göre her şey yolunda gitti. Rekabetçi bir takımımız var. Çok üst düzeyde basketbol oynarsanız finale kalabilirsiniz. Oyuncularımız sayesinde buradayız\" açıklamasını yaptı.

Obradovic, finaldeki rakipleri Real Madrid için, \"Real Madrid, genel olarak belli bir oyun planını takip ediyor. Planlarımızı ona göre yaptık. Ayrıntılar konusun da başarılı olursak yarın sahadan mutlu ayrılırız\" dedi.

OBRADOVİC: \"BURADA GEÇİRDİĞİM HER DAKİKA KEYİFLİ\"

Kendi ülkesinde final oynamanın heyecanını yaşadığını belirten Obradovic,\"Burada geçirdiğim her dakika keyifli. Burası benim memleketim. Bir başantrenör olarak sabah uyandığınızda bazen her şeyi bilmediğinizi hissediyorsunuz. Oyuncularım sayesinde sürekli bir şeyleri değiştirmeyi çalışıyorum. Oyuncular aynı zamanda başantrenörlerin öğretmenidir. Onlardan da çok şey öğreniyorum\" ifadelerini kullandı.

\"DONCİC, GERÇEKTEN ÇOK ZEKİ BİR OYUNCU\"

Real Madrid\'in19 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic için de Obradovic, \"Doncic, gerçekten çok zeki bir oyuncu. Pablo Laso gibi bir başantrenörü olduğundan dolayı da çok şanslı. Müthiş oyuncularla oynadı. Bu da olgunlaşmasına yardımcı oldu.\" diye konuştu.

Obradovic, Ali Muhammed için de şunları söyledi:

\"Ali Muhammed, çok ciddi bir karakter. İlk defa böyle bir performans sergilemedi. Kendisinin antrenmanlarda nasıl hazırlandığını görüyorum. Onun harika bir maç çıkaracağını biliyorduk. Sadece 11 dakikada 19 sayı attı. Bazıları \'Aptal başantrenör neden onu 30 dakika oynatmadı\' diye de söylenebilir. Bu da bir bakış açısı. Bakalım yarın ne olacak, her maç kendi içinde özeldir.\"

SLOUKAS: \"TÜM SEZON BOYUNCA ÇOK İYİ ÇALIŞTIK\"

Yunan oyuncu Kostas Sloukas, final maçı öncesi şöyle konuştu:

\"Çok mutluyum ve takımım adına gurur duyuyorum. Tüm sezon boyunca çok iyi çalıştık. Üst üste 3. kez finaldeyiz. Bu da Avrupa\'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu gösterir. Bu Fenerbahçe ailesinin bir rüyasıydı. Umarım şampiyonluk kupasını biz kazanırız.\"

Sloukas, 6\'ncı final içinde, \"Kaçıncı final oynadığıma bakmıyorum, önemli olan kazanmak. Lider olduğumu söylediniz ama takımın tek lideri vardır o da başantrenörümüzdür\" ifadelerini kullandı.

\"YARIN ÇOK İYİ MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR\"

Fenerbahçe\'de bir, Olympiakos\'ta 2 kupa kazanan ve toplamda üç şampiyonluğu bulunan Sloukas, Obradovic için de, \"9 kupa ve 17 Dörtlü Final\'e kalmak mı? Bu biraz zor. Gerçekten çok şanslıyım. Hep bu seviyedeki takımların oyuncusu oldum. Bu tip maçlar sadece deneyimle ilgili değil. Maçı kimin daha fazla kazanmasıyla da ilgili. Yarın çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor\" dedi.

LASO: \"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM\"

Finalde olmaktan dolayı mutlu olduklarına vurgu yapan Laso, \"Çok fazla söylenecek bir şey yok, artık finaldeyiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir an evvel finalin başlamasını bekliyorum. CSKA Moskova maçında yüreğimizi ortaya koyduk. Bu yüzden finale geldik.\" şeklinde konuştuk.

\"OBRADOVİC\'LE ÇALIŞMANIN GURURUNU YAŞIYORUM\"

Laso, Zeljko Obradovic için de şunları söyledi:

\"Gün ve gün Obradovic\'ten çok şey öğrendim. Öyle şeyler öğrendim kiher şey işime yaradı. Real Madrid\'e katıldığım ilk günden itibaren ondan çok şey öğrendim. Bir oyuncu olarak Obradovic\'in başımızda olması olağan üstüydü. Ondan öğrendiklerimi başantrenör olarak kullandım. Beraber kazandığımız bir maçı hatırlıyorum. Finalde son 2 dakikaydı ve 11 sayı öndeydik. Çok iyi oynuyordum. Bana dedi ki \'Pablo artık bitti, hadi gel kenara.\' Beni kenara aldığı için onu içimden öldürmek geldi ama haklıydı. Ben işimi yapmıştım ve artık kenara gelmem lazımdı. Kariyerimde oyuncu olarak Obradovic\'le çalışmanın gururunu yaşıyorum.\"

\"ORTAM BİZİM İÇİN ZOR OLACAK\"

Laso, Fenerbahçe taraftarının salonda daha fazla olacağını belirterek: \"Belgrad, İstanbul\'a daha yakın, bu yüzden onların taraftarı bizden daha fazla. Sonuçta yarın sahada 5\'e 5 bir mücadele olacak. Elbette yarın Fenerbahçe taraftarının oluşturacağı ortam bizim için zor olacak ama biz böyle ortamlara çok alışığız\" diye konuştu.

Laso, genç oyuncu Doncic için de şunları söyledi

\"Doncic,15-16 yaşında A takımda oynamaya başladı. Geçen sezon ilk kez Dörtlü Final oynadı. Bu sezon daha da iyi oynadı. Sürekli bir oyuncu olarak olgunlaşıyor. Geçen sene atmosferden şaşkındı ama artık değil. Tabii ki daha hazırlıklı geçen sezona göre. Daha 19 yaşındaki bir çocuğun deneyimden bahsediyoruz sonuçta\" ifadelerini kullandı.

FERNANDEZ: \"BİR RÜYANIN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ\"

Rudy Fernandez, ellerine geçtikleri fırsatı iyi değerlendirmelerini gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Sezon içinde çok sakatlıklar yaşadık. Bu final bizim için önemli bir fırsat. Avrupa\'nın en iyi takımlarından birine karşı kazanmaya çalışacağız. Geçen sezon Dörtlü Final\'de onlara karşı kaybetmiştik. Bu bizim için yeni bir fırsat ve bu fırsatı mutlaka kullanmalıyız. Bir rüyanın peşinden koşuyoruz. Birçok zorluğun üstesinden geldik. Burada olmanın tadını çıkartıyoruz.\"

\"FIRSAT KAPIMIZDA\"

Real Madrid\'in dünyanın en büyük kulüplerinin başında geldiğine vurgu yapan Fernandez, \"Real Madrid\'de oynuyorsanız üzerinizde büyük bir baskı vardır. Bu kupa bizim kazanmamız için burada duruyor. Çok fazla sakatlıklar yaşadık ama bu zorluklarla başa çıktık. Şu an herkes sağlıklı ve bir adım daha atmamız gerektiğini biliyoruz. Fırsat kapımızda. Bu final maçı için hazırız\" ifadesini kullandı.

