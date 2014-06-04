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'Dört Yönetim Kurulu üyesi TÜSİAD Başkanı'nın istifasını benden duydu'

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa: Muharrem Yılmaz, kendisine ve şirketine yönelik bir kampanya yürütüldüğünü düşünüyordu

04 Haziran 2014 18:41

Muharrem Yılmaz’ın sahibi olduğu Sütaş Holding’te bazı işçilerin grev yaptığı eylem alanına tezek döküldüğü iddialarının ardından TÜSİAD başkanlığından istifa etmesini değerlendiren CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, istifanın sürpriz olduğunu belirterek “4 Yönetim Kurulu üyesi haberi benden duydu” dedi.

13 Ocak 2013’te yapılan TÜSİAD’ın 43. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığı Ümit Boyner’den devralan Muharrem Yılmaz istifa etti.

Yılmaz, SÜTAŞ'la ilgili iddiaların TÜSİAD'a zarar vermemesi için istifa ettiğini açıkladı.

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, sürpriz istifayı canlı yayında değerlendirdi.

Çapa, Muharrem Yılmaz’ın istifa kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Dört yönetim kurulu üyesi benden duydu. Hiç beklenmedik bir durum. Genel Sekreterliğin telefonları kilitlenmiş durumda. Tam bir kargaşa yaşandığını söyleyebiliriz. TÜSİAD’da alınan kararlar ekip işidir. Atılan her adım konuşulur. Tamamen kişisel bir karar olduğunu düşünüyorum.

Yakın çevresi Muharrem Bey’in “başkanlığı uzatmayacağım” dediğini ve 17 Ocak 2015’te görevi başka bir isme devredeceğini aktarmıştı. Ancak, o zamana kadar çok süre olduğunu, yaşananların bir kampanyaya dönüştüğünü ve hem ona hem şirketine zarar vermeye başladığını düşündüğünü öğrendim.

Bundan sonra kim görev yapacağını göreceğiz. Genel Kurul’a daha süre var. Tüzük gereği, başkan yardımcılarından Sabancı Holding’i temsil eden Haluk Dinçer, Koç Holding’i temsil eden Tayfun Bayazıt ve Boydak Holding’i temsil eden Memduh Boydak olabilir. Geçiş dönemi nasıl olacak, göreceğiz.”

 

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