Dört yılda eski yüzüne kavuştu

Milyonda bir görülen alerji nedeniyle yüzünün derisi yanmış gibi dökülen genç kız, mucizevi şekilde iyileşti. Yüzde 40 ölüm riski olan hastalığın tamamen geçmesi doktorları bile şaşırttı.
İsveç'te milyonda bir görülen parasetamol alerjisi nedeniyle yüzünün derisi dökülen 19 yaşındaki kızın, yine bir mucize eseri yüzünün derisi tekrar çıktı. Eva Uhlin isimli genç kız, 4 yıl önce basit bir grip için aldığı parasetamolün, vücudundaki virüsle birleşmesi sonucunda, çok nadir görülen bir deri hastalığına yakalandı.Derisi yanmış gibi döküldü
İlacı içtikten kısa süre sonra başlayan hastalık, Eva’nın derisinin yanarak dökülmesine sebep oldu. Hastalık nedeniyle Linkoping Üniversitesi Hastanesi’nde haftalarca tedavi görüp ölüm riskini atlatan Eva’nın yüzü beklenmedik şekilde iyileşti. Eski güzelliğine kavuşan Eva, “Umudumu yitirmedim, en kötü zamanlarda bile iyileşeceğime inandım” diyor.