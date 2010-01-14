Dört yılda eski yüzüne kavuştu

Derisi yanmış gibi döküldü

İsveç'te milyonda bir görülen parasetamol alerjisi nedeniyle yüzünün derisi dökülen 19 yaşındaki kızın, yine bir mucize eseri yüzünün derisi tekrar çıktı. Eva Uhlin isimli genç kız, 4 yıl önce basit bir grip için aldığı parasetamolün, vücudundaki virüsle birleşmesi sonucunda, çok nadir görülen bir deri hastalığına yakalandı.İlacı içtikten kısa süre sonra başlayan hastalık, Eva’nın derisinin yanarak dökülmesine sebep oldu. Hastalık nedeniyle Linkoping Üniversitesi Hastanesi’nde haftalarca tedavi görüp ölüm riskini atlatan Eva’nın yüzü beklenmedik şekilde iyileşti. Eski güzelliğine kavuşan Eva, “Umudumu yitirmedim, en kötü zamanlarda bile iyileşeceğime inandım” diyor.