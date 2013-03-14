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Yaşam

Dört yıl içinde herkesin kimliği değişecek

Dört yıl içinde herkesin biyometrik kimlik kartı olacak. Devlet kapısındaki her türlü işlem elektronik ortama taşınacak; şifreye gerek kalmayacak

14 Mart 2013 18:51

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 'e-Devlet Kapısı ve Yerel Yönetimler' konulu toplantıda elektronik kimlik kartı projesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Güler, vatandaşa kolay taşınabilir, taklit ve tahrif edilmesi kolay olmayan, kurum ve kuruluşlarda daha hızlı hizmet verilmesini sağlayacak ve biyometrik özelliklere sahip kimlik kartları verileceğini söyledi.

Güler, ''Bu projenin amacı kurum ve kuruluşlardan daha hızlı hizmetin alınmasını sağlayarak vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak, elektronik ortamda sunulan hizmetlerde güvenli anahtar görevi yapmak, e-devlet uygulamalarını desteklemek ve AB uygulamalarıyla uluslararası standartlara uyum sağlamaktır. Kimlik kartlarının bu yıldan itibaren 3 veya 4 yıl içerisinde bütün vatandaşlarımıza dağıtılması öngörülmektedir'' diye konuştu.

Mahalli idarelerin yürüttüğü ''yerel bilgi'' ve ''e-Vergi'' projeleriyle ilgili de bilgi veren Güler, ''Her iki projede amaç belediyelerimizdeki hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlamaktır'' dedi.

Sistemle vatandaşlar devletle olan her türlü işlemini bilgisayar başında şifresiz halledebilecek.

Bakan Güler, ayrıca sınav adaylık başvuruları, adres değişikliği bildirimi, e-pasaport, sürücü belgesi ceza puanı ve iptal işlemi sorgulaması gibi hizmetlerin, e-devlet kapısından başarıyla sunulduğunu kaydetti.

HEM EHLİYET, HEM BANKA KARTI
Yeni kimlik kartları ehliyet ve banka kartı görevi görebilecek, stadyumlara girerken bilet yerine kullanılabilecek, ulaşım sisteminde akbil yerine geçecek. Bankamatikten para bile çekilebilecek. Sağlık hizmeti de bu kartla alınabilecek.

YENİ KİMLİK KARTININ ÖZELLİKLERİ

Taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahip olacak.
En az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahip.
Vatandaşın rahatlıkla taşımasına ve kullanmasına olanak verecek ve kimlik kartları için belirlenen uluslarası standartlara uygun olacak şekilde, standart bir akıllı kart boyutlarında olacak.
Vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerine güvenli bir şekilde kaydedilmesine imkan verecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan (elektronik) sağlanan hizmetlerin kullanımı sırasında, vatandaşlar için kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak.
Standart bir akıllı kartın sunduğu bütün güvenlik özelliklerini destekleyecek. Kart içerisinde yer alacak elektronik veriler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacak.

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