Dört Türk kökenli vekil eyalet parlamentosuna seçildi

Almanya’nın 18 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya’da eyalet parlamentosu seçimleri pazar günü yapıldı. Yaklaşık 13 milyon seçmenin yaşadığı eyalette ipi göğüsleyen Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) oldu. Eyaleti 2010’dan beri yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ise yeniden muhalefet koltuklarına döndü.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan seçimlerde Türkiye kökenli adaylar da yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre SPD milletvekilleri Serdar Yüksel ile İbrahim Yetim yeniden seçilmeyi başardı. Aynı partiden Volkan Baran da ilk kez meclise girdi.

Yeşiller'den aday olan Berivan Aymaz parlamentoya giren diğer Türkiye kökenli aday oldu. CDU milletvekili Serap Güler ise bu kez seçilemedi. Yeşiller Milletvekili Arif Ünal ise bu kez aday olmadı.

Maden ocağından parlamentoya

DW Türkçe’ye konuşan Volkan Baran, meclise girmesine sevinirken, partisinin hükümetten düşmesine üzüldüğünü kaydetti. Maden işçisi olarak yaşama atıldığını vurgulayan Baran, “Maden ocağından parlamentoya gelebilmek elbette gurur verici. Ama gönlüm partimin iktidarını sürdürmesinden yanaydı“ dedi.

SPD’den üç Türkiye kökenli vekilin seçilmesini olumlu bir gelişme olarak gördüğünü ifade eden Baran, "Eyaletimizin yüzde 20'si göçmen kökenli. Bu gerçeği gördüğümüzde aslında sayımızın çok daha fazla olması gerektiğine inanıyorum“ diye konuştu.

Baran, eylülde yapılacak genel seçimlerde Berlin'de SPD ağırlıklı bir hükümetin oluşmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini de sözlerine ekliyor.

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde daha önce beş olan Türkiye kökenli milletvekili sayısı dörde düşmüş oldu. CDU bu eyaletteki tek Türk kökenli milletvekilini kaybederken, SPD daha önce iki olan vekil sayısını üçe çıkardı. Sol Parti’nin yüzde beş olan seçim barajını aşamaması nedeniyle liste başı adayı Özlem Alev Demirel de seçilemedi.

Türklerin partileri baraj altında kaldı

Türkiye kökenliler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Partisi eyalet genelinde 17 bin 445 oy alarak, sıralamada yüzde 0,2’de kaldı. Alman Demokratlar Birliği (ADD) ise toplam 13 bin 653 oyla yüzde 0,2 oranına ulaştı. Sağcı popülist Parti Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 7’den fazla oy alarak, ilk kez NRW meclisine girmiş oldu. Seçimlere 31 siyasi parti katıldı. 6 parti seçim barajını aşmayı başardı.

Sayılarla Almanya’daki Türkiye kökenli parlamenterler

Federal Parlamantoda CDU’dan Cemile Giousouf, Yeşillerden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Özcan Mutlu, SPD’den Metin Hakverdi, Cansel Kızıltepe, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Gülistan Yüksel, Sol Parti’den Sevim Dağdelen, Azize Tank olmak üzere 11 vekil Türkiye kökenli milletvekili bulunuyor. 9 eyalet meclisinde ise yakaşık 40 Türkiye kökenli üye görev yapıyor.

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Tuncay Yıldırım