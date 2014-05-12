Dört suçun cezası artıyor; çocuk cinayetine 39 yıl hapis!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni yargı paketine ilişkin, "Cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar, tıbbi tedavi, mağdurun bulunduğu yerde yaşamamak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamda çalışmamak, çocuklarla ilgili meslek icra etmemek tedbirlerinden bir veya birkaçına tabi tutulacak" dedi. Bozdağ, "Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumunda kalacak" diye konuştu.

Bakanı Bozdağ, "(Cinsel saldırıda) beden ve ruh sağlığının bozulması, yasa tarafından peşinen kabul edilmektedir. Böyle bir saldırıya uğrayanın beden sağlığı bozuldu mu bozulmadı mı bilirkişi incelemesine gidilmeyecektir" dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Bozdağ, Adalet Bakanlığında, bugün TBMM'ye sevk edilen yeni yargı paketi hakkında bilgi verdi. Uzunca zamandır yürütülen çalışmaların bir kısmını tamamladıklarını belirten Bozdağ, en son Bakanlar Kurulu'nda da müzakere edildiğini ve Bakanlar Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bazı konularda değişiklikler yapıldığını anlattı. Cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla müşterek çalışma yaptıklarını aktaran Bozdağ, diğer konularda da ilgililerin görüşlerinin alındığını söyledi. İlk olarak cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Bozdağ, sarkıntılık gibi basit cinsel fiiller ile daha ağır fiiller için verilen cezalar arasında makul bir denge kurulduğunu, cezaların kademeli olarak artırıldığını ifade etti. Beden ve ruh sağlığının bozulması üzerine cezanın artırılmasına ilişkin hükmün kaldırıldığını, suçun temel cezasının artırıldığını dile getiren Bozdağ, "Beden ve ruh sağlığının bozulması halinde cezanın artırılacağına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmakta ve suçun temel şeklinin cezası artırılmaktadır. Böylelikle mağdurların özellikle çocukların defalarca örselenmesi önlenmektedir. Beden ve ruh sağlığının bozulması yasa tarafından peşinen kabul edilmektedir. Böyle bir saldırıya uğrayanın beden sağlığı bozuldu mu bozulmadı mı bilirkişi incelemesine gidilmeyecektir" dedi. Bozdağ, cinsel dokunulmazlığa karşı suçların sarkıntılık halinde yetişkin kişiye karşı işlenmesi durumunda cezanın 2 yıldan 7 yıla, çocuğa karşı işlenmesi durumunda 4 yıldan 8 yıla çıkarıldığını bildirdi. Suçun yoğun hareketlerle yetişkin kişiye karşı işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla, çocuğa karşı işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla çıkarıldığını belirten Bozdağ, organ veya sair cisim sokma suretiyle yetişkine karşı işlenen suçlarda 12 yıldan 20 yıla, çocuğa karşı işlenen suçlarda 16 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi. Suçun işlenmesini kolaylaştıran bazı faktörlerin ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlendiğini aktaran Bozdağ, bunların vesayet, kamu görevi, koruyucu aile, üvey anne-baba-evlat, evlatlık ilişkisi olarak belirlendiğini, ayrıca yurt ve pansiyon gibi toplu olarak birlikte yaşama zorunluluğu olan yerlerde işlenmesi halinin de artırım nedeni kabul edildiğini bildirdi. Bozdağ, bu hallerde verilecek cezaların yarı oranında artırılacağını kaydetti. Cebir, tehdit, hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş çocukların cinsel ilişkiye girmesi halinde sanığa verilecek ceza 6 aydan 2 yıla kadarken, 2 yıldan 5 yıla çıkarıldığını belirten Bozdağ, ensest ilişkinin cezasının da 6 yıldan 15 yıla kadar olacak şekilde değiştirildiğini aktardı. Fail çocuklardan veya mağdurlardan uzaklaştırıcı bazı hak yoksunlukları ve tedavi yükümlülüğü getirildiğini ifade eden Bozdağ, şu bilgileri verdi: "Cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlar, tıbbi tedavi, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmamak veya ikamet etmemek, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmamak, çocuklarla ilgili bir meslek icra etmemek tedbirlerinden bir veya birkaçına tabi tutulacak. Bu kapsamda kreş, kantin gibi yerlerde çalışamayacaklar ve okul servisi işletemeyecekler. Cinsel saldırı suçundan hapis cezasına mahkum olanların, koşullu salıverilme süreleri 2/3 oranından 3/4 oranına çıkarılmaktadır. Çocuklara karşı işlenen bir suçtan dolayı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl yerine 39 yıl, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl ceza infaz kurumunda kalacak

Yeni yargı paketi ile öngörülen cezalar şöyle:

Uyuşturucu kullanma: suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla çıkarılıyor

Laf atma: Alt sınır 3 aydan 6 aya,



Sarkıntılık: Mağdur yetişkinse 2 yıldan 7 yıla; mağdur çocuksa 4 yıldan 8 yıla, cinsel suçun yoğun olması durumunda; mağdur yetişkinse 5 yıldan 10 yıla, mağdur çocuksa 8 yıldan 15 yıla,



Tecavüz: Mağdur yetişkinse 12 yıldan 20 yıla; mağdur çocuksa 16 yıldan 20 yıl



Ensest: 6 yıldan 15 yıla çıkacak