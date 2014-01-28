Dört plaka için Türkiye genelinde 'terör' alarmı!

Emniyet birimlerinin, "terör saldırılarında kullanılacağı" ileri sürülen, plaka ve modeli belirlenen 4 aracın peşine düştüğü açıklandı.

İstihbarat birimlerinin 4 araçla gerçekleştirilecek olası terör saldırıları bilgisi üzerine bu araçların peşine düştükleri bildirildi. Eylemlerde kullanılma ihtimali bulunan 4 aracın rengi ve plakasının belirlenmesi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tüm kentleri uyardı. Araçların hangi kentte olduğu bilinmezken, güvenlik güçlerinden öncelikli olarak kendi can güvenliklerini sağlamaları istendi. Polis telsizlerinden de yapılan ve önlemlerin artırılması istenilen uyarı anonslarında, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü üyelerinin yapacağı olası saldırılarda 79 AR 407 plakalı kamyonet, 01 CLR 35 plakalı kamyonet, 10 RH 142 plakalı kamyon ile 1 GAN 774 yabancı plakalı otomobili kullanacakları bilgisine ulaşılmıştır. Tüm personelin öncelikli olarak kendi can güvenliklerini sağlayarak, belirlenen plakalara duyarlı olmaları gerekmektedir."