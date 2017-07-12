Dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 5 bin 250 lira

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı 2017 Haziran ayına ait asgari geçim endeksi araştırmasına göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 540 lira olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Haziran 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırının bir önceki aya göre yüzde 0,93 arttığını ve 5 bin 250 lira olduğunu belirledi.

Birgün'de yer alan habere göre, enflasyon karşısında beli bükülen kamu emekçilerinin maaşının yüzde 71’i kira ve gıdaya gidiyor. Eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım gibi diğer zorunlu harcamalara yüzde 29 kalıyor.

Açlık sınırı 2 bin TL’ye dayandı

Araştırmaya göre çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi ve bin 954 lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı Haziran ayında bin 997 lira olarak tahmin edildi.



Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Haziran 2017 verilerine göre günlük 40,84 lira olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 225 lira oldu

Maaşın yarısı gıdaya

Haziran 2017 itibariyle ortalama 2 bin 784 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 43,99’unu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 772 lira olarak belirlenen kira gideri ise Mayıs 2017 ortalama maaşının yüzde 27.74’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 71,73’ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için geriye ise maaşının yüzde 28.27’si kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Haziran 2017 maaşından geriye yalnızca 787,31 lira kaldı.

"Emekçiler 2 sene daha kaybetmesin"

Haziran ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 2018 ve 2019 yılının memur maaş zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşmeye sayılı günler kala, geçen dönem imza atanların, maaşların erimesine seyirci kaldıklarını ileri sürdü. Koncuk açıklamasında şöyle dedi:

“Devletin resmi kurumunca belirlenen rakamlar gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor. Maaşının yüzde 70’ten fazlasını sadece gıda ve barınma ihtiyaçlarına harcayan memurlara hangi tarihi başarıdan söz edilebilir? Ocak ayında memura reva görülen yüzde 3’lük zammın üstüne yüzde 5,89 enflasyon gerçekleşmiş, memurlar, alım gücü bakımından geçen yılki maaş seviyelerine ulaşmak için yüzde 2,89 alacaklı hale gelmiştir. Hal böyle iken, yetkili sendikalar sesini bile çıkartmamaktadır. 4 kişilik ailenin en az 5 bin 250 liraya ihtiyacı varken, ortalama memur maaşı 2 bin 785 liradır. Ortada iki katına varan bir fark vardır. Yoksulluk sınırından kurtulmak için önümüzdeki dönem yapılacak toplu sözleşmede bu durumun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir kez daha üzerini vurgulayarak belirtmek istiyoruz ki, memurlarımız ve emeklilerimiz 2 sene daha kaybetmesin.”