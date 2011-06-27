-DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRININ 878 LİRA ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Türk-İş) haziran ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 878 lira, yoksulluk sınırının ise 2 bin 861 lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türk-İş'in yayımladığı haziran ayı açlık ve yoksulluk raporuna göre, Türkiye'nin gündemini geçen aylarda ağırlıklı olarak oluşturan milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran 2011 günü gerçekleştiği ve toplumun önemli bir kesimini oluşturan çalışanlarla birlikte halkın demokratik tercihini yaptığı, seçimin ardından ise ''geçim şartları'nın'' gündelik yaşantının yine ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiği belirtildi. Raporda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarının 878 lira 18 kuruş olduğu belirtilirken, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının ise 2 bin 860 lira 53 kuruş olduğu ifade edildi. Çalışanların, ağırlıklı olarak tükettikleri mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı nedeniyle, yılbaşına göre bugün 33 lira 83 kuruş daha fazla harcama yapmak durumunda kaldığı kaydedilen raporda, mutfak harcamasına altı ayın sonunda gelen ek yükün ise 10 lira 38 kuruş olarak belirlendiği bildirildi. 2011 yılının başında işveren-hükümet kesimi tarafından aylık net 629 lira 95 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren yılın ikinci altı aylık dönemi için aylık net 658 lira 95 kuruş olacağının hatırlatıldığı raporda, milyonlarca asgari ücretlinin günde 22 lira ile kendisinin ve ailesinin geçimini insan onuruna yaraşır düzeyde sürdürmesinin mümkün olmadığı öne sürüldü. Türk-İş'in verilerine göre Haziran 2011 ayı itibariyle ''mutfak enflasyonu'ndaki'' değişim ise şöyle oldu: ''Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,38 oranında geriledi. Böylece son beş yılda bu ay gıda fiyatlarında görülen aylık gerileme devam etti. Yılın ilk altı aylık döneminde artış oranı yüzde 1,20 oldu. Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 7,36 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 8,16 olarak hesaplandı.''