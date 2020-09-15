Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, yılın ilk altı ayında araç geçişlerinin kamu tarafından verilen garantinin altında kalması nedeniyle yüklenici firmaya 1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapılacak Osmangazisi Köprüsü için "Oysa anlaşmalar yıllık ödeme üzerinden yapılmıştı. Paşa müteahhitlerimiz paraya sıkışmasın, yeni ihale açılırsa ona da yanaşsın diye geçildi “ikili ödeme” sistemine… Nereden ödenecek? Hazine'den! Hazine geliri nereden? Vergilerimizden. Biz mi köprüden geçiyoruz, köprü mü bizden?" diye yazdı.

Muratoğlu bugünkü yazısında şirkete verilen garantinin vatandaşa yansımasını şöyle hesapladı: "Ülke nüfusuna bölelim 6 aylık ödemeyi… Kişi başı 21 lira… Dört kişilik ailenin yıllık Osmangazi Köprüsü masrafı dolar kuru daha da artmazsa 168 lira… Keşke tek örnek bu köprü olsa… Bunun Yavuz Sultan Selim'i var, Avrasya'sı var, diğer köprüleri var. Hastaneleri var, duble yolları var. Hava limanları var, gemi limanları var. Tren garları var, döşenen raylar var!"

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